Petje af verbindt met kerstdiner en oliebollenactie

TOLBERT – Kinderen van de Stichting Petje af en hun familie konden woensdag genieten van een lekker, gezellig en verbindend kerstdiner in de Zijlen in Tolbert. Judith Muijsson, locatiemanager van de afdeling Westerkwartier van Petje af, kijkt terug op een geslaagde dag. ‘Er waren zo’n 15 kinderen, die ook familie hadden meegenomen. Voorafgaand aan het kerstdiner was er een gastles van de manager van een aantal McDonalds-zaken. Het menu bestond uit kipnuggets, zowel vegetarisch als kip, en vegetarische hamburgers op een pitabroodje. Dit kerstdiner hoorde bij ons decemberthema.’

Ook onderdeel van het decemberthema is de oliebollenactie. ‘Dat is het laatste thema in het blok. Daarin gaan we samenwerken met de Beelen en de Regenboog, kinderen die niet bij Petje af zitten, mogen dan ook meedoen. Een deel van de opbrengst van de oliebollen is voor Petje af. En dat gaan we onder andere gebruiken voor een leuk uitje. Ook voor de kinderen van beide scholen. Ik weet nog niet wat we precies gaan doen, maar ik weet wel dat het heel leuk gaat worden!’

De oliebollen (en appelbeignets) worden aan de deur verkocht, waarna ze op 28 december bij de Zijlen kunnen worden opgehaald.