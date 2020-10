Petra Rodenboog, dirigent harmonieorkest MV Noordenveld

‘Sinds kort heb ik het dirigeerstokje van de harmonieorkest Noordenveld overgenomen van Henk Boer. Ik ken hem al lang en dacht altijd: als hij stopt, ga ik solliciteren. Zodoende ben ik bij het harmonieorkest terecht gekomen. Overigens geef ik ook les bij de vereniging. Dat doe ik al sinds 2018.

Ik kreeg vroeger muziek met de paplepel ingegoten. Als lid van een muzikale familie, begon ik mijn carrière op de cornet. Later heb ik op het conservatorium gezeten en sindsdien geef ik veel individueel les in de regio. Ook geef ik les op basisscholen, in de regio ben ik dus vrij bekend.

Na de zomer ben ik begonnen bij het harmonieorkest. Ik heb hen leren kennen als een gezellige en hechte groep. Het is voor alle leden natuurlijk een hele spannende tijd. We hebben geen idee wat ons te wachten staat en kunnen ons moeilijk voorbereiden op een concert. Want wanneer zal er weer een concert gegeven kunnen worden? Wij vragen het ons zeer af. We hoopten op een kerstconcert, maar dat is na de recente ontwikkelingen nog onduidelijk.

In ieder geval zijn we begonnen aan een aantal leuke, nieuwe muziekstukken. We hebben goede hoop dat we die binnen afzienbare tijd kunnen uitvoeren. Ik zie binnen het orkest veel potentie, dus ik heb er veel zin in.

Ik vind het persoonlijk vooral heel belangrijk dat het harmonieorkest echt een orkest van het dorp is. Daarbij is het belangrijk om je te laten zien in de regio, veel ondersteuning te bieden bij verschillende evenementen. Ik denk dat de basis van je optredens hier in het dorp moet liggen, uiteraard met af en toe uitstapjes naar elders in het land.

Omdat Roden verwend is met drie muziekverenigingen, is het een opgave om als hét orkest voor het dorp bekend te staan. Toch is het een mooi streven.’