Petra Veenswijk bespeelt Hinsz-orgel Catharinakerk

RODEN -Op 20 augustus geeft Petra Veenswijk een orgelconcert op het Hinsz-orgel in de Catharinakerk in Roden. Veenswijk studeerde orgel- en klavecimbel aan het Rotterdams conservatorium. Zij behaalde het diploma uitvoerend musicus orgel in 1989 bij André Verwoerd, en Bernard Winsemius, en docerend musicus klavecimbel in 1990 bij David Collyer.

In 1985 won zij het Nationaal Orgelconcours te Leiden in de categorie “muziek van de twintigste eeuw”. In 1990 behaalde zij de derde prijs en de publieksprijs op het Internationaal Rijnstreek Orgelconcours te Nijmegen. Met een beurs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgde zij na haar diplomering een jaar lang interpretatielessen bij Daniël Roth te Parijs. Petra vervolgde haar studie in Parijs aan het “Conservatoire National de Région” te Parijs bij Marie- Louise Jaquet- Langlais en Jean Langlais. Deze studie bekroonde zij met de “Prix d’Excellence” (1991). Zij behoort tot de laatste leerlingen van Jean Langlais. In de jaren 1989- 1991 volgde zij diverse interpretatie- cursussen aan de Schola Cantorum. Als Internationaal concertorganist geeft zij jaarlijks een groot aantal concerten in binnen- en buitenland. Haar repertoire omvat het gehele orgeloeuvre van oude tot en met de hedendaagse orgelliteratuur, met een speciale voorkeur voor het Frans symfonisch repertoire. Petra is een regelmatig gevraagd jurylid van orgelconcoursen, van o.a. Maassluis, Elburg, Leeuwarden, Oude Tonge en Rotterdam. In 2010 zat zij in de adviescommissie van de Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs die een oeuvreprijs toekent, in 2014 zat zij in de jury van de Sweelinck- Mullerprijs en in 2016 in de jury van het Internationaal Ambitus jeugd orgelconcours. Zij geeft lezingen en workshops vooral over Frans romantische orgelmuziek en de muziek van Jean Langlais. Regelmatig verzorgde zij orgelbespelingen voor de radio. Haar spel werd vele malen vastgelegd op CD met het accent op het Frans symfonisch orgelrepertoire. Sinds 1987 is zij als organist verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft en vanaf 1994 combineert zij de functie van organist/ dirigent. Ook is zij verantwoordelijk voor de internationale orgelserie op het historische Maarschalkerweerd- orgel (1893) van de Maria van Jessekerk te Delft. In 1996 werd zij onderscheiden met de zilveren medaille van de Societé Academique “Arts- Sciènces Lettres” te Parijs. In april 2018 werd aan haar de onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” uitgereikt. Zie ook de website; www.veenswijkorgel.nl

Het concert op 20 augustus in de Catharinakerk begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, bij de uitgang kunnen de bezoekers een vrije gift geven. Vanwege de coronamaatregelen is er slechts beperkte toegang mogelijk. Aanmelden kan via de link op de homepagina van de website www.hinszorgel-roden.nl