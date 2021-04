Photonis viert vijftigjarig bestaan in Roden

RODEN – Photonis viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum in Roden. Ter ere van deze feestelijke gelegenheid hees burgemeester Klaas Smid van Noordenveld samen met Frans de Ruyter, plant manager Photonis Netherlands, op 22 april een jubileumvlag bij Photonis.

Onder de naam Delfts Elektronische Producten (DEP) opende Photonis vijftig jaar geleden haar deuren in Roden. Sindsdien is Photonis een goedlopende, internationaal opererende organisatie geworden en is het met ruim 350 werknemers een belangrijke werkgever in het noorden van Nederland geworden.

‘Dit jaar zijn we een halve eeuw gevestigd in Roden, dat is een bijzonder jubileum,’ aldus Frans de Ruyter. ‘Wij zijn erg vereerd dat de burgemeester samen met ons dit jubileum komt vieren door met mij de jubileumvlag te hijsen.’

Photonis is marktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van hoogtechnologische restlichtversterkers die worden gebruikt in de industriële, wetenschappelijke, medische en nachtvisie markt. Ook voor de Nederlandse Defensie is Photonis een belangrijke leverancier. Zo won Photonis eerder dit jaar een zevenjarig contract om de Defensie Materieel Organisatie (DMO) van nachtzicht te voorzien.