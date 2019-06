Picknickbankjes, tafels, meubilair en prullenbakken sieren buitengebied Norg

Wat: Aftrap bankjesproject Norg

Wanneer: Donderdag 13 juni

Hoe laat: 9.00 uur

Het was afgelopen donderdag een goed samenzijn op de kerkbrink in Norg. Wethouder van de gemeente Noordenveld Jeroen Westendorp was er deze ochtend al vroeg bij. Voor de klok van acht uur was hij al te vinden in het centrum van het brinkdorp. ‘Een mooie en belangrijke dag voor Norg,’ liet hij optekenen. En dat was het ook. ‘In gezamenlijkheid met de Boeren Business Club, vrijwilligers, de gemeente en Robuust Eiken uit Veenhuizen gaan we vandaag nieuwe bankjes in het buitengebied in Norg plaatsen.’

Zo’n 20 boeren waren deze dag actief met het plaatsen van nieuwe picknicktafels, bankjes en ander meubilair zoals bijvoorbeeld nieuwe prullenbakken. We zagen dat de Boeren Businessleden goed vertegenwoordigd waren op het terrein. Grote trekkers, graafmachines, karren, trailers en laders. Zij vulden de weggetjes rondom de kerk en het parkeerterrein. Alles volgestouwd met bankjes in allerlei vormen en maten. Klaar voor vertrek en plaatsing. Dat is wat we zagen op de kerkbrink. Best wel indrukwekkend. Er werd in het buitengebied deze dag gewerkt met 5 teams. ‘Er wordt niet alleen vandaag gewerkt. Ook vrijdag gaan er 5 teams aan de slag. Wat niet af komt, doen we later,’ zegt Dirk Riedstra van de Businessclub.

Robuust Eiken is verantwoordelijk voor het materiaal. En dat dat materiaal er robuust uit ziet, mag zeker gezegd worden. Niet alleen de planken waar je op kunt zitten zijn stevig, ook de staanders zien er bijzonder indrukwekkend uit. Vooral lang. Peter Kroes is eigenaar en weet te vertellen dat deze banken ook nog een stukje CO2 opslag weten te bewerkstelligen. ‘Met beton en kunststof heb je dat niet. We hebben mooi dik Duits eiken met een goede nerf gebruikt. We branden het logo van de Boeren Business Club in de banken. Staat gewoon goed en nog leuk ook.’

We lopen deze ochtend ook Tina Muggen tegen het lijf. ‘Ik vind dit een prachtig project. Echt iets om als Norger trots op te zijn. Ik ben ook naar de voorlichtingsavond geweest en dacht toen al, hier wordt onze omgeving nog mooier van. Wat zullen de toeristen deze zomer genieten. En weet je, ik ben keurnoot van de Drentse taal. Ik heb het voorstel gedaan om ook enkele kleine Drentstalige gedichtjes te plaatsen bij de nieuwe banken. Of het er van komt weet ik niet, maar dan ligt het in ieder geval in de week.’

Jos Sanders is 1 van de trekkers op gemeentelijk niveau van dit initiatief. Met een bult plattegronden staat hij in het midden van de grote tent om uitleg te geven aan de teams die deze ochtend op pad gaan. ‘We zijn met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor dit bankjesproject. Ik heb alle bankjes in beeld gebracht, gehoord waar de inwoners veranderingen willen en daar gaan we vanaf vandaag mee aan de slag.’

Albert van Burgsteden is voorzitter van de Boeren Business Club. BBN, zo is hun afkorting. ‘We bestaan nu zes jaar en hebben inmiddels enige impact in dit gebied kunnen bereiken. Samen met inwoners en organisaties hebben wij enkele mooie projecten kunnen realiseren. Ons doel is om vooral ook ons werk dat wij doen als boeren te laten zien aan anderen. Landbouw is een belangrijk onderdeel in de samenleving.’

Van de mannen van groen en grijs in Noordenveld zien we Martin van Biesum en de nieuwe meewerkend voorman voor het gebied Norg, Harm Hadders. Deze is enthousiast over de samenwerking. ‘Het is hartstikke leuk en met de boeren samenwerken gaat fantastisch. De boeren zien zichzelf als stoffeerders van het landschap en gezien hun inzet en betrokkenheid vind ik dat een goede opmerking.’

We spreken Arjen Ausma van de BBN. ‘Onze club kent 45 leden die elk jaar een paar honderd euro in de pot doen. Daar betalen we onze inzet van. Niet alleen zijn wij zelf aanzet. We willen dat aanvragers ook zelf meedoen met cofinanciering. En dat gaat goed. Zo heeft GOMOS een trekker kunnen aanschaffen, de school De Schans in Een een spel met zonnepanelen op het schoolplein en kreeg het zwembad in Veenhuizen een nieuwe deklaag.’

Een beetje spannend was de samenwerking in dit project wel. De Boeren Business Club heeft het bankjesproject geadopteerd en dat betekent dat zij gaan plaatsen alsook onderhouden. Ook voor de gemeente een nieuwe kans. Jeroen Westendorp zei het zo: ‘Het landschap in Noordenveld is voor ons belangrijk. Boeren weten nou eenmaal de beste plekjes voor uitzicht en beleving. Deze samenwerking maakt dat we de buitenruimte met z’n allen nog mooier maken. Daarbij zet de BBN haar beschikbare materieel en manschappen in.’