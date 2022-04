Piet Bakker exposeert tijdens Kunstmonumenten Veenhuizen

‘Ik ga voornamelijk op mijn gevoel af, ik zoek naar het juiste moment.’

VEENHUIZEN – In het weekend van 7 en 8 mei is er in het dorp Veenhuizen Kunstmonumenten Noordenveld. Een kunstroute door het dorp in allerlei karakteristieke panden laat het werk zien van amateur kunstenaars. Vrieso Rademaker is mede initiatiefnemer van deze kunstroute en geeft hiermee ook fotograaf Piet Bakker een podium.

‘We willen in dit weekend vooral amateurkunstenaars de gelegenheid geven om gezien te worden. Kunst zien wij als een breed begrip. Schilderijen, beeldhouwen, vilt, houtbewerking, glaskunst, papierwerken, foto’s, textiel, veel is mogelijk. Er worden prachtige dingen gemaakt die beslist de moeite waard zijn om te exposeren. Het mooie van Veenhuizen is dat er tal van prachtige panden zijn die we mogen benutten als tentoonstellingsruimte. Zo kunnen bezoekers en genieten van de kunst en van al het moois dat het dorp Veenhuizen te bieden heeft. Het kunstweekend is van 11.00 tot 17.00 uur en is gratis voor iedereen te bezoeken.’ Piet Bakker gaat dit weekend in Maallust exposeren. Op de eerste etage rondom de grote ronde tafel in de bierbrouwerij komen een aantal panelen te staan met 10 tot 15 zwart – wit portretfoto’s van zijn hand. ‘Het zijn zowel geposeerde portretten als straatportretten. Een portret kan mooi zijn, doorleeft. Voor deze expositie heb ik ook een aantal straatportretten uit Barcelona klaarliggen. Als ik dergelijke foto’s maak ga ik sterk op mijn gevoel af, ik zoek naar het juiste moment, dan denk ik, ja dat is hem. Met straatfotografie moet je in een ‘flow’ komen, soms maak ik zomaar foto’s en soms spreek ik de mensen even aan.’

Piet Bakker maak nu zo’n tien jaar lang foto’s. ‘Ik was filmregisseur en cameraman van beroep. Toen ik stopte met werken heb ik het werken met beelden heel erg gemist. Het maken van een foto is een verstilt moment. Het is een handeling tussen fotograaf en het beeld dat je wilt vaststellen. Daarnaast is het veel rustiger werken. Bij het film zijn er altijd mensen van de crew om je heen. Filmen is beweging, foto’s is het moment.’ Piet Bakker is tevens voorzitter van Fotoclub Noordenveld. Een mix van beginners, betere amateurs en professionals. Op dit moment een club die er weer regelmatig met de leden op uit trekt. Zo is er op 15 mei een praktijk dag in De Onlanden en werd er afgelopen maand een bezoek gebracht aan Herinneringskamp Westerbork. ‘Toen hebben we geprobeerd foto’s te maken in de stijl van de 40-er jaren. Het mooie van de fotoclub is dat we onze foto’s bespreken met elkaar. Ik merk dat ik die stimulans nodig heb om steeds mooiere foto’s te maken. Goede feedback helpt daarbij. We praten over de gemaakte foto’s en geven elkaar tips. Leden geven opbouwende kritiek en zo leer je elke keer weer bij.’

Onlangs maakte Piet Bakker nog foto’s van het afscheid van wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld. ‘Dat is toch een andere manier van fotograferen. Dan wil je zoveel mogelijk bezoekers op zijn receptie laten zien. Maar soms is het ook dan goed om van de gebaande paden weg te blijven. Dan zoek ik naar een ander moment. Een moment dat ook de situatie weergeeft, maar dan zoekend naar een foto die anders is en toch treffend het moment weergeeft.’