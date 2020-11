Piet Bakker: ‘Fotoclub Noordenveld wil midden in de samenleving staan.’

Bij fotograferen zoek je naar het moment

NOORDENVELD – De in Peize woonachtige Piet Bakker is sinds enige jaren verwoed amateurfotograaf. ‘Ik was filmregisseur en cameraman van beroep. Via een eigen communicatiebedrijf werkte ik aan opdrachten voor overheden, semioverheid en bedrijfsleven. Toen ik stopte met werk, heb ik mij toegelegd op fotografie. Dat is nou zo’n 7 jaar geleden. Ik miste het werken met beelden. Dat fascineert mij. Ik heb wel gemerkt dat er veel verschil zitin filmen of fotograferen. Bij bewegende beelden denk je in frequenties, in tellen, in stappen en je hebt een filmcrew om je heen. Het maken van een foto is een verstilt moment. Het is een handeling tussen fotograaf en het beeld dat je wilt vastleggen.’

Piet Bakker is tevens voorzitter van Fotoclub Noordenveld. Op dit moment zijn daar ruim 40 personen lid van. Een mix van beginners, betere amateurs en professionals zijn verbonden aan de fotoclub. Een actieve groep, die midden in de samenleving wil staan. Er zijn praktijkdagen, lezingen van professionals, nieuwsbrieven, een website en om de 14 dagen is er een clubavond waar gemaakte foto’s worden besproken. Uiteraard verlopen de bijeenkomsten tegenwoordig, in deze coronatijd, anders dan voorheen, maar toch wordt er nog volop gefotografeerd. Zeker als er zich praktijkopdrachten voordoen. ‘Ik merk dat ik een stimulans nodigheb om tot steeds mooiere foto’s te komen. Een fotoclub als deze helpt daarbij. Ik leer nog elke keer bij. Je hebt een basistechniek nodig om te kunnen fotograferen. Fotoclub Noordenveld versterkt dat. We praten over de gemaakte foto’s en geven elkaar tips. Het maakt dan ook niet uit of je een mislukte foto inlevert om te bespreken. De feedback die je krijgt helpt je verder om steeds betere foto’s te maken.’

Afgelopen zaterdag werd er bij nacht gefotografeerd. Als opdracht werd meegegeven dat er alleen met het aanwezige licht plaatsjes mochten worden geschoten. Ook het mooiste dorp van Nederland, Winsum, werd onlangs bezocht door de fotografen. Piet Bakker: ‘We bekeken Winsum eens niet door de ogen van de toerist die de brug en de molen als een ansichtkaart fotograferen, maar wilden Winsum op een ‘andere ’maniervastleggen. Ik heb zo steegjes en de synagoge op de foto gezet en ook een aantal foto’s gemaakt met tegenlicht. Dat geeft een andere sfeer van het dorp. Bij fotograferen zoek je naar het moment.’ Regelmatig benaderen non-profit organisaties, zoals De Worteldagen in Norg, Landgoed Mensinge in Roden of het Vluchtelingenwerk, de fotoclub voor het maken van foto’s voor hun project. ‘Zelf heb ik De Treftuin bij de Scheepstraschool een drietal jaren gevolgd. Vanaf 2015 tot 2018. De organisatie vanuit WiN heeft toen onze foto’s benut om het proces bij de geldschieters in beeld te brengen. Fotograferen is kijken, het is spelen met licht, maar bovenal vooral kijken. Het is voor mij ook meer dan het maken van zomaar even een ‘kiekje’. Voorhet maken van een goede foto bedenk je vooraf wat je in beeld wilt brengen. Het begint met een compositie, Waar zet ik mijn camera neer? Hoe sta ik? Gehurkt, liggend of staand op een stoel. Ben je bewust aan het fotograferen dan hou je daar rekening mee. Wachten en je rust nemen om goed te kijken, dat zijn voorwaarden voor een goede foto.’