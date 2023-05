Piet Beintema clubkampioen seizoen 2022/2023

RODEN – Vrijdagmiddag is bij Hotel Onder de Linden te Roden de finale van het jaarlijkse clubkampioenschap van Biljartvereniging De Dobbe gespeeld. Woensdag en donderdag vonden de halve finales plaats, waarvan de vier hoogst geklasseerde spelers van elke halve finale doorgingen naar de finale. De acht finalisten speelden ieder drie wedstrijden en maakten er onderling spannende wedstrijden van, welke soms pas in de laatste beurt werden beslist.

Albert Rijks en Joop Rotscheid lieten mooie staaltjes biljarttechniek zien, maar moesten hun meerdere erkennen in Lucas Japenga die beide favorieten achter zich liet. De in de halve finales verrassende Otto Jongstra, versloeg in de tweede ronde de favoriete Geert Bezu welke daardoor kansloos voor het kampioenschap werd. Piet Beintema en Lucas Japenga kwamen de drie finalewedstrijden ongeschonden door met ieder 36 punten. Beintema had echter 11 beurten minder nodig en werd hierdoor de nieuwe clubkampioen, waardoor Japenga op de tweede plaats eindigde. Nieuwkomer Sjoert Fleurke legde beslag op de derde plaats met 30 punten, gevolgd door 4e A. Rijks (29), 5e J. Rotscheid (28), 6e O. Kling (27), 7e G. Bezu (25) en 8e O. Jongstra (20). Voorzitter Hans Dales reikte na afloop de prijzen uit.