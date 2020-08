Piet Dijkema en Bertha Dijkema-Wieringa vijftig jaar getrouwd

LEEK – Een prachtig gebaar van kleinkinderen Anber en Marit. Zij kwamen in contact met De Krant, met de vraag of zij aandacht mochten besteden aan het 50-jarig huwelijk van hun grootouders Piet Dijkema en Bertha Dijkema-Wieringa. ‘Ondanks dat ze eigenlijk nooit in de belangstelling willen staan, willen wij ze via deze weg toch even in het zonnetje zetten. Vooral nu, omdat ze het niet echt kunnen vieren door de Corona periode.’ Het echtpaar trad in 1970 in Groningen in het huwelijksbootje. Vijftig jaar later zijn zij nog steeds een gelukkig paar. ‘We hopen dat jullie een gezellige dag hebben!’, laten de dames weten. ‘Mochten er nog meer mensen zijn die hen alsnog willen feliciteren, dan kan dat. Het adres is: Diepswal 37 te Leek.’