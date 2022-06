Piet en Jantina Smilda ‘Mooi man, met de trekker op pad

NORG – Op zondag 19 juni is er in Norg een Trekker Tocht. Piet Smilda is er van jongs af aan ingerold. ‘In het beging reed ik zelf ook mee. Dat was een Trekkertocht met 17 deelnemers. De laatste jaren zit ik in de organisatie en zet de routes uit. Op een gegeven ogenblik hadden we zoveel succes dat het aantal deelnemers ons over de schoenen liep. Een dikke 200 en misschien wel bijna 300 trekkers hebben we soms gehad. Dat was te veel, de stoet werd te lang en er was op de Brinkhofweide gewoonweg te weinig ruimte voor al die trekkers. Nu is er een limiet en stopt de teller op 150. En weet je, het is net zo gezellig.’

Zelf bezit Piet een oldtimer. Eentje uit 1964, een Ford Super Dexta, ooit gekregen van een oom. ‘Jantina en ik gaan nog vaak op stap met deze trekker. Gewoon een eindje toeren en soms, zoals onlangs in Eext, zitten we met allemaal trekker kameraden een weekend op een camping. Dan maken we een toertochtje in de omgeving. Mooi man, met de trekker op pad.’

Aan trekker rijden heeft Piet Smilda geen hekel. Het was ooit zijn beroep bij een loonbedrijf in Langelo. Kou, daar geeft hij niks om, daar kun je je op kleden. Dikke jas aan en muts op. ‘Regen is vervelend, dan ga ik liever niet op pad. Kijk, de tegenwoordige trekkers zijn natuurlijk niet te vergelijken met die van vroeger. In de cabine zit stuurbekrachtiging, GPS, internet en wat al niet meer. Het is toch mooi dat oldtimers en modern spul die dag naast elkaar de weg op gaan. Het verveelt nooit, alle deelnemers vinden het allemaal prachtig. Wat ook mooi is dat we deze dag veel jeugd weten te interesseren voor deze activiteit. Veel jongens en wichter uit de buurt.’

Het is niet alleen de route die uitgezet moet worden. Vergunningen moeten aangevraagd worden, verkeersregelaars geregeld, verzekeringen afsluiten, lunchpakketten voor de vrijwilligers en om financieel de zaak rond te krijgen moeten er sponsoren gezocht worden. Jantina Smilda is net als de andere vrouwen van de bestuursleden, er ook maar druk mee. Er moet gewoon die dag veel geregeld worden. Eigenlijk zijn we er van tevoren al dagelijks mee bezig. De inschrijving en financiën worden door ons geregeld. En op 19 juni staan we op het veld bij de behendigheidsspelletjes. ’t Is mooi dat we dit samen kunnen doen.’

Piet maakt de route. ‘Ik ben bekend met heel Norg en de omgeving. Dan zit ik aan de keukentafel en bedenk waar we nu weer eens heen gaan. Altijd dezelfde route doen we niet. Dit jaar maken we een slag naar Langelo en Peest. Als de route uitgetekend is op papier, klim ik op de trekker. Ik heb een klein trekkertje, maar dat moderne spul is zo groot dat je het ook niet te moeilijk kan maken. Ik zoek een beetje ‘skiere’ weggetjes op die voor iedereen te doen zijn. Gevaarlijk wordt het niet, en daarbij, we rijden gewoon over de openbare weg, dus iedereen moet zich aan de verkeersregels houden. We willen het ook netjes houden. De laatste trekker heeft een sleepraam, zodat we de landweggetjes meteen weer herstellen.’

Dit jaar is de 34ste Trekker tocht op zondag 19 juni. Om 12.00 uur gaan de eerste trekkers van start vanaf de Brinkhofweide. Onderweg zijn er vragen en opdrachten. Terug in Norg om 14.30 uur zijn er behendigheidsproeven. Alles telt uiteindelijk mee voor de einduitslag, want er zijn ook prijzen te verdienen. Op zaterdag 2 juli is er feest in café Zwaneveld. Firma Bizar & Bijzonder komt en er is een speciaal optreden van Melissa Smilda.