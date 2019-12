RODEN – Het was een vrolijke boel afgelopen zaterdag in Roden. Plotseling stond daar toch maar mooi een heuse Pietenband in het centrum. De vrolijke Pieten, uitgerust met instrumenten van de Blaauwbloezen uit Middelstum, maakten er een waar festijn van. Het winkelend publiek werd niet alleen getrakteerd op vrolijke muziek, maar ook op een handje pepernoten. Het leverde een fraai gezicht op!