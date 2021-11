RODEN – Afgelopen zaterdag 20 november organiseerde korfbalvereniging Noordenveld een speciale pietentraining. Maar liefst 32 kinderen wisten de weg naar Sportcentrum De Hullen te vinden. Daar moesten zij onder andere balancerend over balken, springend over matten, klimmend in de rekken en klauterend over toestellen pakjes door de schoorsteen (korf) gooien. Alle kinderen verdienden hiermee een korfbalpietendiploma. Als verrassing kwam er nog een echte piet met pepernoten langs.