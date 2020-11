Pietentraining KV Noordenveld groot succes

RODEN – Afgelopen zaterdag organiseerde korfbalvereniging Noordenveld een sportieve en kleurrijke pietentraining. Sinterklaas had vanuit zijn thuiswerkplek in Soestdijk aan de jeugdtrainers van kv Noordenveld gevraagd zoveel mogelijk hulppieten op te leiden om alle pakjes ook in dit bijzondere jaar bij alle mensen thuis te kunnen bezorgen.

Maar liefst 51 kinderen wisten de weg naar Sportcentrum De Hullen te vinden. Daar moesten zij onder andere balancerend over balken, springend over matten, klimmend in de rekken en klauterend over toestellen leren om de pakjes te bezorgen.

Alle 51 pieten-in-opleiding haalden na een ochtend sportief trainen hun diploma.

Sinterklaas bedankt alle enthousiaste jeugdtrainers van kv Noordenveld die de 51 hulppieten ozosnel klaarstoomden voor het echte werk.