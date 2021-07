WESTERKWARTIER – Pieter van der Zwan wordt tijdelijk wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Westerkwartier. Dat heeft de partij zojuist bekendgemaakt. Hij vervangt Bert Nederveen die onlangs ziekteverlof heeft aangevraagd. Pieter is nu werkzaam als programmaleider in de transformatie van de jeugdzorg in Friesland. (Foto: ChristenUnie Westerkwartier).

