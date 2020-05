Pinksterkermis en -markt Leek-Nietap gaan dit jaar niet door

LEEK/NIETAP – Helaas is er vanwege Corona dit jaar geen Pinksterweekend vol muziek, markt en kermis in het centrum van Leek en Nietap. De Rijksoverheid heeft vanwege het coronavirus alle grote evenementen tot 1 september 2020 verboden. Dit heeft ook gevolgen voor de Pinkstermarkt en -kermis in Leek en Nietap en daarbij behorende activiteiten als Flinke Pink Festival en Pinksterfestival Leek die dit jaar van 29 mei tot en met 1 juni gehouden zouden worden. Door het huidige verbod op dergelijke activiteiten zijn deze evenementen allemaal afgelast. Wethouder Elly Pastoor: “Het is erg jammer dat de traditionele kermis, markt en muziekfestivals dit jaar niet door kunnen gaan. Iedereen uit Leek en omgeving kijkt altijd uit naar het feestelijke Pinksterweekend. Grote evenementen zijn helaas voorlopig niet mogelijk. We hopen dat het volgend jaar weer een drukbezocht Pinksterweekend in Leek en Nietap kan zijn”.