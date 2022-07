Piraten bevaren de zeeën op SBO ’t Hoge Holt

RODEN – Het thema voor het schoolfeest op SBO ’t Hoge Holt is piraten. De hele week stond al in het teken van piraten, met als hoogtepunt het schoolfeest afgelopen vrijdag. Juf Marie de Winter vertelt: ‘We hebben naast de ouders en opa’s en oma’s ook de buurt uitgenodigd. Iedereen is welkom. En natuurlijk mag iedereen verkleed als piraat. De eerste onderbouwpiraatjes liepen vanmorgen al rond. Piraten spreken nogal tot de verbeelding. Er zijn allemaal spelletjes te doen, zoals een Rad van Avontuur, een tumblingbaan, koekhappen en nog heel veel meer.’

Aan de inwendige zeerover is ook gedacht: ‘De oudervereniging heeft de catering geregeld. Tegen een heel kleine vergoeding is er van alles lekkers te koop in de tent.’