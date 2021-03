Pitchen, putten & chippen

RODEN – Wie nog steeds denkt dat golfen een sport is voor vermogende pensionado’s met grote Volvo’s, zit niet helemaal goed. Het spelletje dat je in de frisse buitenlucht speelt wordt namelijk steeds meer ontdekt door de jongere generatie. Noordenvelder Sportcoaches Wouter Meertens en Marten Vogt bedachten dat het ook wel eens interessant zou kunnen zijn voor jeugd tussen de 12 en 17 jaar. Beter jong geleerd dan oud gedaan en bovendien een uitstekende sport om coronaproof te beoefenen. En daar hadden ze zeker gelijk in! Golfpro Isi Zejnulahu verzorgde vrijdagmiddag de eerste van de drie clinics op het park van Golfclub Holthuizen.