REGIO – Kunstenaar Heerko Tieleman uit Winde heeft in samenwerking met de Provincie Drenthe een plaggenhut in coronatijd getekend. Daarnaast heeft hij een verhaal geschreven over de situatie waarin de wereld zich nu bevindt. Een persoonlijk verhaal waarin hij ingaat op nostalgie. Het project krijgt gestalte als hobby historicus Tieleman de huidige coronapandemie naar de tijdsgeest van honderd jaar geleden verplaatst: “Honderd jaar geleden trok de Spaanse Griep over de wereld. Daaraan overleden veelal kinderen. Nu in de coronacrisis zijn het veelal de ouderen die overlijden aan het virus. Dat is interessant. Hoe zou je reageren als het probleem van nu je een eeuw geleden overkwam? Bellen kon niet, ziekenhuizen bestonden nog niet en van een Intensive Care had men toen nog nooit gehoord.” Het project is tevens een reactie op de twijfel die bij mensen bestaat over de herkomst van het virus en op de ophef die deze personen creëren. “Het is goed om kritisch te kijken en zorgvuldig af te wegen wat je moet geloven, maar het is nooit handig om polariserend te werk te gaan. Ik denk dat dat nu wel gebeurt.” Daarom is de tekening en het verhaal een soort van wake up call: “Er zit een randje aan dit project. Ik wil niet met het domineesvingertje wijzen, maar ik vind wel dat polarisatie de overhand heeft genomen. Daarom wil Tieleman met dit werk laten zien dat het allemaal zo slecht nog niet geregeld is in Nederland. Een reproductie van het werk is in de gehele provincie Drenthe verkrijgbaar en voor belangstellenden gratis af te halen bij alle twaalf gemeentehuizen. Het hele verhaal van Tieleman is te lezen op de website slum.city.