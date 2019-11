Plannen voor grootste miniatuurspoorbaan van Europa op Nienoord

LEEK – Duizenden mensen die sinds jaar en dag al kunnen genieten van het welbekende treinritje door de bossen van Nienoord. Al in 1964 heeft de toenmalige gemeente Leek een spoorbaan aangelegd naast Familiepark Nienoord, waarmee ieder seizoen kinderen, ouders en grootouders genieten van hét treinritje. Voor velen echte nostalgie. In de jaren 90 is er uitbreiding geweest en is er een tweede spoorbaan aangelegd, met het spoor door het Familiepark.

Het ritje met de trein is heel kenmerkend voor Nienoord. Hierin ziet het bestuur nog meer kansen om dit thema door te voeren in het Familiepark. Zo zijn er ontwikkelingsplannen om beide bestaande spoorbanen te koppelen, zodat er in de toekomst op alle sporen dagelijks gereden kan worden. Dit was eerst nog niet mogelijk omdat beide spoorbanen niet dezelfde spoorbreedte hadden. Het plan is dat straks alle treinen op het park op alle sporen kunnen rijden. Het traject wordt daarmee niet alleen langer, maar ook veel afwisselender. Mede door de komst van een grote spoorbrug op het traject.

Naast samenvoeging en uitbreiding van de huidige spoorbanen krijgt het thema ook een actieve rol. Zo kunnen kinderen spelen op spoorbanen met goederentreinen, containers, vrachtauto’s, aan het werk met zand en grind en in het water met boten. Ook het waterthema zal meer invulling gaan krijgen voor jong en oud.

Net als de treinen is ook de natuur voor Nienoord heel belangrijk. In het Familiepark staat nog de vroegere schaapskooi. Deze locatie wordt de komende jaren gebouwd tot een wild life centre. Dit wild life centre krijgt een eigen stationshalte en is dan dagelijks per trein bereikbaar. Deze winter starten de eerste werkzaamheden om het plan te realiseren. Foto: een Nienoord locomotief op een vergelijkbare spoorbrug in Zwitserland