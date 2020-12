Plant en Plukdag bij Speel en Leer

VEENHUIZEN – Kindcentrum SPEEL en LEER in Veenhuizen verhuist na de kerstvakantie naar het prachtige nieuwe gebouw dat onlangs is opgeleverd. Bij een nieuw gebouw hoort ook een nieuw plein en hiervoor is een enthousiaste groep ouders de PLANT en PLUK groep begonnen. De oudergroep, met expertise op het gebied van voedselbossen en natuureducatie, mocht meedenken over de inrichting van het schoolplein. Dit heeft geleid tot een prachtig plein met moestuinbakken met waterpomp, planten, struiken met eetbare bessen, en bloemen. De speeltoestellen zijn ook van natuurlijke materialen gemaakt. Vorige week mochten alle leerlingen meehelpen met zaaien en planten. Dit werd een groot succes!