Planten voor stenen in Noordenveld

NOORDENVELD – Het NK Tegelwippen is in volle gang. Iedereen kan hieraan meedoen door tegels uit de tuin te halen en te vervangen met groen. In juli krijgt je daarom in Noordenveld een plant voor een steen.

Mensen kunnen een plant ophalen bij de Afvalkraam wanneer deze in de buurt is, of bij gemeentewerken in Roden. Je krijgt een plant mee op vertoon van een foto waarop de tegels in je tuin te zien zijn.

Spelregels

Op de inleverlocatie wordt gevraagd om de foto van de tegels naar de gemeente te sturen, het aantal verwijderde tegels en de postcode. De gemeente geeft dit aantal door op www.nk-tegelwippen.nl. Zo tellen de tegels uit Noordenveld mee in het totale aantal tegels dat in Nederland uit de tuin gewipt wordt. Vervolgens krijg je een mooie Rosa Bijenweelde mee om te planten in je tuin.

Meer informatie

De Afvalkraam staat op maandag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur op verschillende locaties. Bekijk wanneer de Afvalkraam bij jouw in de buurt is via: www.noordenveld.nl/afvalkraam

In Roden kun je langskomen bij gemeentewerken, 1e Energieweg 10. Dit kan maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur

Je kunt maximaal één emmer met tegels inleveren op de inleverlocatie

Let op: we geven één plant per persoon

Voordelen van een groene tuin

Een groene tuin is goed voor het milieu. Groen zorgt voor minder wateroverlast in natte periodes en voor verkoeling in hete periodes. Verder is een groene tuin goed voor de biodiversiteit: dieren, vogels en insecten profiteren ervan.