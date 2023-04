Ploegschilder Bé Kracht opent expositie in Havezate Mensinge

RODEN- Vrijdag 7 april werd om 16:00 officieel de expositie geopend van kunstschilder Bé Kracht. Het is de eerste keer dat zijn complete levenswerk staat geëxposeerd in de Mensinge. De bovenverdieping van het landgoed is net klaargemaakt door vrijwilligers en ruikt nog naar verf. Tientallen werken van Kracht zijn tot december hier te bezichtigen.

De opening vond plaats in de Cuisinerie op het landgoed. Familie van Kracht, bruikleengevers en genodigden konden eerst genieten van een gebakje dat geïnspireerd is op de werken van de ploegschilder. Daarna vond de officiële opening plaats waar de levensgeschiedenis van Kracht werd vertelt. De nu 89-jarige Kracht is geboren in Garnwerd, maar deed vaak de provincie Drenthe aan om zijn doeken te bewerken. Alle werken van de expositie zijn dan ook onder de A7 gemaakt, in Drenthe. Als drijvende kracht wordt de vrouw van Kracht nog genoemd; Harmke. Ook zij is aanwezig. Zij ging geregeld mee naar de locaties waar hij zijn doeken schilderde en ze zorgde ervoor dat zijn kunst werd verkocht. In al die jaren is zij vierkant achter hem blijven staan. De kunstschilder Kracht schildert inmiddels niet meer, maar we kunnen nog wel van zijn doeken genieten. Op een bovenverdieping in de Mensinge hangen zijn impressionistische werken van onder meer landschappen en portretten. Herkenning alom, want zijn werken zijn voor 80 procent op locatie geschild. Slechts de kleine intieme details zijn uitgewerkt in zijn atelier. Pr-man, Arjan van der Leur is ook erg blij met de tentoonstelling. ‘We willen graag het hele jaar zorgen voor reuring bij Mensinge. De drie mooie nieuwe museumzalen vormen een goede toevoeging. In Mensinge hangen veel schilderijen van impressionist Coenraad Kymmell. Bé kwam een poosje later. Het is geweldig om die werken van verschillende tijdsperiodes naast elkaar te zien.’ De ruimte laat verschillende technieken zien van de hand van Kracht. ‘Ik schilder wat ik op dat moment voel, daarbij gebruik ik veel verschillende technieken zoals etsen, linosnede en droge naald. Mijn voorkeur gaat uit naar olieverf, aquarel of pastel.’ Hij is onwijs trots op de exposite. ‘Ik vind het heel bijzonder om mijn werken op deze manier te zien hangen. De medewerkers van Mensinge hebben het prachtig geëxposeerd.’ Dat de bezoekers de schilder kunnen herkennen in zijn werk is niet verwonderlijk. Er prijken een paar zelfportretten van Kracht, waaronder een schilderij waarop hij te zien is als 28-jarige jongen met krullend haar. De expositie is tot 3 december te bezichtigen.