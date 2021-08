Plonsen, duiken en glijden van de enorme wipe-out stormbaan in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Mateloos populair zijn de activiteiten van Welzijn in Noordenveld (WiN). Niet zo verwonderlijk ook, want de activiteiten die vallen onder ‘Summertour 2021’ zijn ook ontzettend leuk om aan mee te doen. Ook de komende weken valt er nog van alles te beleven in de gemeente. Er werd afgetrapt met bubbelvoetbal met voetbalgames bij ONR en afgelopen zaterdag was het zwembad van Veenhuizen het decor van waterpret. De jeugd vermaakte zich kostelijk op de gigantische wipe-out stormbaan die in het openluchtbad lag. Om nou te spreken van lekker zomerweer, nee, dat was het niet echt. De zon liet zich amper zien. Maar dat leek de badgasten helemaal niets te deren. Er werd volop gedoken, gegleden en geplonsd. Ook mee doen met één van de activiteiten deze leuke Summertour? Elders in deze krant vind je meer informatie over het tournee van WiN!