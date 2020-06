Pluktuin Dikninge volop in ontwikkeling

NORG – Enige tijd geleden hebben omwonenden van de Dikninge in Norg een groenstrook geadopteerd van de gemeente Noordenveld. Voorheen werd deze groenstrook vaak als ‘de jungle’ aangeduid, maar inmiddels ziet het er al heel anders uit. Vanuit de bewoners is namelijk een initiatief gestart om een pluktuin aan te leggen. Van oude pallets zijn plantenbakken gemaakt, zodat er straks allerhande soorten groente en fruit kan worden geplukt. De tuin is niet alleen voor de buurt mooi, ook de vele insecten hebben er baat bij. Bijzonder om te melden is dat er een druivenpergola komt, waarvan enkele bewoners hun eigen wijn willen maken. Een mooi stukje naoberschap in de Dikninge!