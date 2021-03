Plus de Weerd verbindt zich aan Volksvermaken Peize

PEIZE – Met het ondertekenen van een 3-jarig sponsorcontract, is Plus de Weerd vanaf nu mede-hoofsponsor van Volksvermaken Peize. Het bedrijf volgt hiermee Partyservice Albertema op, die zich jarenlang één van de hoofsponsoren van de verenigingen mocht noemen.

”Dankzij onze sponsoren, leden en vrijwilligers kunnen we onze activiteiten organiseren zoals we dat altijd voor ogen hebben. Het bieden van vermaak op verschillende manieren, wat én laagdrempelig is én van goede kwaliteit is, is iets waar we ons als bestuur altijd hard voor maken. Met de bijdragen van de sponsoren kunnen we dit waarborgen”, aldus voorzitter Richard Veurman.

Aaldert de Weerd roemt de toevoeging en inzet van Volksvermaken voor de inwoners van Peize. ”Door de vele activiteiten die door Volksvermaken worden georganiseerd, is Peize een dorp waar het met de leefbaarheid goed zit. We zijn blij dat we ons bedrijf hebben weten te verbinden aan Volksvermaken als mede-hoofdsponsor en op deze wijze iets terug kunnen doen voor onze klanten.”