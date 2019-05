‘Poëzie hoort thuis in het dorp van Vasalis’

Vasalis als uitgangspunt van nieuwe poëzie tuin

RODEN/LIEVEREN – Als het aan dichter Martin Koster en kunstenares Angelien Coco Martin ligt, zal het Vasalis-monument op Landgoed Mensinge binnenkort veranderen in een ‘poëzietuin’. De twee willen dat er meer wordt gedaan met de nalatenschap van de bekende dichter uit Roden. Het huidige monument ‘ligt daar maar’. ‘We willen Roden een stukje mooier maken en Vasalis is daarbij het uitgangspunt’, verklaren de twee.



Al tien jaar ligt het monument van Vasalis op Landgoed Mensinge. Vooropgesteld staat dat Martin en Angelien blij zijn dat er middels een monument wordt stilgestaan bij het werk van Vasalis. ‘De bedoeling van het monument is, dat men met de stenen woorden kunnen maken en zo hun eigen poëzie kunnen opzetten’, legt Martin uit. Dat gebeurt echter maar weinig. Angelien, woonachtig in de Jachtlaan te Roden, vertelt dat ze slechts twee keer zag hoe het monument ‘in gebruik werd genomen’. ‘Dat waren groepen kinderen met juffen. Veel vaker heb ik niet gezien dat men ook echt iets bij het monument deed’, zegt ze.



En dat is jammer. Want zowel Martin als Angelien vinden dat er iets moet gebeuren op zo’n plaats. Het was Martin die een oproep plaatste waarin hij stelde dat hij meende dat er iets moest gebeuren. ‘Ik kon me daar in vinden. Ik houd van poëzie en mooi taalgebruik. Als je dan ziet dat de stenen van het monument in gaasbeton zit, vind ik dat een blamage voor Vasalis. Ik heb dus contact gezocht met Martin om te kijken of we de plek een nieuwe betekenis konden geven.’



De twee hebben dus een poëzietuin voor ogen. Een tuin waarin met enige regelmaat voordrachten worden gehouden. Aanstaande vrijdag vindt er een soort startbijeenkomst plaats. Bij Cuisinerie Mensinge kan men vanaf 15:00 uur terecht om te luisteren naar gedichten van of over Vasalis. Ook kan men zelf iets voordragen. ‘Het is een eerste aanzet’, zegt Martin. ‘We willen die dag met mensen in gesprek, met de vraag: wat kunnen wij eraan doen om deze plek nog mooier te maken? Denk hierbij aan het aanleggen van een mooie heg, het plaatsen van een bankje of een soort preekstoel. Het Vasalis-monument moet ook voor de niet-kunstliefhebber een mooie plek zijn.’ Vandaar dat Martin en Angelien het juist belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen aanstaande vrijdag een kijkje komen nemen. ‘We willen het laagdrempelig houden’, zegt Angelien. ‘Het zou ook mooi zijn als dit monument een bloemrijke omgeving werd.’



Martin: ‘Hoe meer we er over praten, hoe meer ideeën er ontstaan. We willen Roden een stukje mooier maken en daarbij moet dit monument een startpunt zijn.’ Volgens Martin zijn er in Drenthe geen poëzietuinen of open poëziepodia. In dat opzicht kan Roden voor een primeur gaan. ‘En zeg nou eerlijk: poëzie hoort toch in het dorp van Vasalis?’

Om het monument kenbaarder te maken voor inwoners en dus ook mooier te maken voor hen die er geregeld komen, zijn vrijwilligers nodig. ‘Als je bijvoorbeeld eens per maand een poëziemiddag wil houden, heb je daar wel iemand voor nodig die het in goede banen leidt’, zegt Angelien. En dat is nog maar één idee. ‘Er zullen vast meer initiatieven ontstaan, daar zijn we dan ook heel benieuwd naar’, zegt Martin. ‘En als er iets wezenlijks moet veranderen, of er moet bijvoorbeeld een bankje worden geplaatst, dan hebben we misschien middelen nodig. Maar dat zien we dan wel. Eerst vrijdag maar zien wat er uitkomt.’

Inmiddels zijn er al een mooi aantal aanmeldingen binnengekomen. Maar de organisatie hoopt dat nóg meer mensen de weg naar het Vasalis-monument weten te vinden aanstaande vrijdag. ‘We hebben een mooie locatie, maar er gebeurt niet veel mee. Laten wij iets doen met hetgeen Vasalis heeft achtergelaten’, besluit Martin.

Wie meer informatie wil over de bijeenkomst, kan mailen naar luciemartin@online.nl.