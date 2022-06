Pokeren, online of offline?

Hoewel je er niet omheen kan dat gokken in Nederland tegenwoordig legaal is is er nog een boel te doen omtrent de gokindustrie.

We schreven eerder al dat de Kansspelautoriteit zogenaamde affiliate sites heeft benaderd om ze op de regels omtrent gokreclame te wijzen en ook over de soort en hoeveelheid reclame wordt al maanden gesproken, en EenVandaag kwam met een item over de toename van illegale pokertoernooien.

Hoewel de grote hype van poker inmiddels alweer zo’n tien jaar achter ons ligt, blijft poker toch een van de populairste “gok”spelletjes. We zetten “gok” hier tussen aanhalingstekens omdat poker naar een kanselement (de kaarten zijn compleet willekeurig), ook een behendigheids element heeft – je kunt er goed in zijn. Een ander fundamenteel verschil met andere gokspellen is dat je je niet tegen het huis speelt, maar tegen de andere spelers.

Ondanks dat het bij poker (psychologisch) veel verschil maakt of je aan een echte tafel tegenover je tegenspelers zit, of op een scherm speelt, is ook online poker erg populair. Het enige probleem is dat van de inmiddels meer dan 10 partijen met een Nederlandse online kansspelvergunning, er weinig poker aanbieden.

Het is namelijk ook een nadeel dat je poker tegen anderen speelt. Die anderen moeten wel online en beschikbaar zijn op het moment dat jij wil spelen. Daarbij komt ook nog dat de bedragen waar spelers om willen spelen ver uit elkaar kunnen liggen, iemand die inzetten van een paar cent wil doen, kun je niet aan tafel zetten bij een speler die met euro’s tegelijk inzet.

Dit heeft eraan bijgedragen dat er in online poker eigenlijk maar één aanbieder is waar iedereen speelt, Pokerstars. Door hun marktaandeel van 60% zijn er zoveel spelers dat je wanneer je inlogt, er altijd genoeg mensen online zijn om een tafel te vinden met de variant en inzet limieten die jij wilt spelen.

Het probleem is dat Pokerstars zichzelf buitenspel heeft gezet door, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de Kansspelautoriteit, toch hun spellen aan Nederlanders aan te blijven bieden zonder dat ze daar een vergunning voor hadden. Hierdoor hebben zij een zogenaamde “afkoelperiode” gekregen waarin ze uitgesloten waren van het aanvragen van een vergunning toen de Nederlandse markt open ging. Hoewel deze periode sinds 1 april jl. afgelopen is, is Pokerstars op dit moment nog steeds niet beschikbaar in Nederland.

Het is mede hierdoor dus misschien niet vreemd dat er steeds meer illegale toernooien bij mensen thuis of in zaaltjes achteraf plaatsvinden. Totdat Nederlandse aanbieders in dit gat springen, en dus ook de benodigde hoeveelheid spelers bereiken zodat men niet uren op een spel hoeft te wachten, heeft Holland Casino in principe nog steeds het monopolie op poker, ondanks de liberalisering van de gokmarkt.