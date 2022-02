Polestars hangen aan de lippen van Klaas Smid

NIEUW-RODEN – Niet alle scholen deden mee aan de voorleesdagen, want ja, net weer open na corona. Wel wat anders aan de hoofden van leerkrachten en schooldirecteuren. Op de school van Bart van Bergen zou het voorleesfeest wél doorgaan. En wel door ‘geheime voorlezers’. Daar was om 9:00 uur in het klaslokaal van groep 7/8 van de Poolster nog weinig van te merken dinsdagochtend. Geen undercovervoorlezers te bekennen. Juf Betty probeerde vanachter haar bureau een verbinding tot stand te brengen met een andere computer. Dat viel niet mee. De techniek liet haar behoorlijk in de steek. Ineens floepte burgemeester Klaas Smid in beeld. Voor hij wat kon zeggen was –ie ook weer weg. Of hij babbelde wat maar was niet te horen. Duidelijk werd dat de burgemeester de geheime voorlezer was. Toen uiteindelijk alle knoppen goed stonden, stak Smid van wal. Vertelde uit het boek Loep en de Pyroman. Over een ogenschijnlijk verpauperd pakhuis in een deftige buurt. En over Loep (in werkelijkheid Pim) die een meester is in het opsporen van winkeldieven en ander gespuis. De Poolsterren hingen aan zijn lippen. De burgemeester blijkt naast bestuurder ook een uitstekend verteller.