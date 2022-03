Polestars hebben een eigen Sport en Spel BSO in de kantine van VV Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – Afgelopen donderdag is de spiksplinternieuwe KidscasaSport en Spel BSO van obs de Poolster geopend. Het werd meteen een heerlijke middag voor de kids, want de hele dag waren er allerlei spelletjes te doen op het sportveld, stonden er lekkere smoothies klaar en liet de zon zich ook nog eens van haar allerbeste kant zien. De Sport en Spel staat, zoals de naam doet vermoeden, geheel in het teken van sportief en gezond bezig zijn. Leuke activiteiten zijn hoofdzaak, weet locatiemanager Suzan te vertellen. De BSO is iedere maandag, dinsdag en donderdag geopend voor kinderen van de Poolster. Klokslag twee uur werd de BSO officieel voor open verklaard. Kenny (bedenker van de leuke activiteiten en pedagogisch medewerker van de opvang) knipte onder toeziend oog van Poolster-directeur Bart van Bergen en een aantal leerkrachten het lint door.