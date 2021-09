Polestars trappen schooljaar af met eigen orkest

NIEUW-RODEN – Afgelopen vrijdag heeft OBS de Poolster in Nieuw-Roden het schooljaar officieel afgetrapt met een heus concert. Iedere groep zong in een bomvolle kantine een nummer voor alle leerlingen en leerkrachten van de school. Muziekouders begeleidden de kids hierbij op onder andere gitaar, accordeon, fluit en synthesizer. Knap werk, als je bedenkt dat de liedjes er in een week tijd zijn ingestampt. Groep 7 en 8 sloten heel toepasselijk af met Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be all right! Beter konden de kinderen het niet omschrijven: of je nou net op school gekomen bent, dit schooljaar gaat leren lezen of dat je jouw laatste schooljaar ingaat; het komt allemaal goed! En zoals het bij ieder concert gaat, mocht ook de toegift niet ontbreken: het schoollied!