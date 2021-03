REGIO – De politie heeft maandag een 29-jarige inwoner uit de gemeente Noordenveld aangehouden. Hij wordt er van verdacht meerdere elektrische fietsen te hebben gestolen.

Ook zou de man verschillende auto onderdelen hebben gestolen. De diefstallen vonden plaats in alle noordelijke provincies, maar met name in Groningen en Noord-Drenthe. Bij de aanhouding trof de politie meerdere gestolen spullen aan. De spullen zijn inmiddels teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.