Politie valt binnen bij uitbater van online casino

Het gebeurt zeer zelden maar de politie is binnengevallen bij een man die een online casino illegaal uitbaatte. Behalve het illegaal exploiteren van een casino wordt hij er ook van verdacht geld te hebben witgewassen. Online casino’s zijn nog steeds verboden in Nederland. Pas op 1 oktober openen de eersten legaal met een Nederlandse vergunning. Maar niet voor iedereen. Wie de gokwetgeving de voorbije twee jaar overtreden heeft maar wel aan alle voorwaarden voldoet om legaal te opereren, moet als straf nog enkele maanden wachten. Ondertussen kunnen Nederlanders gokken op sites die hun thuisbasis in een land hebben waar online gokken wel toegestaan is.

Nu de openstelling van de online gokmarkt nadert, is de Nederlandse overheid streng voor illegale casino-uitbaters. Toch is het geleden van 2013 dat de politie nog eens een grote inval deed. Want hoewel online casino’s vooralsnog illegaal zijn in Nederland, zijn ze in het buitenland wel legaal. De meeste online casino’s zijn dus helemaal niet crimineel maar het internet kent geen grenzen.

Wat een goede casino site definieert is dat ze een uitstekende reputatie heeft op reviewsites, werkt met hoge uitbetalingspercentages, en of de website makkelijk in gebruik is. Of een online casino betrouwbaar is, zie je al op de thuispagina. Onderaan staat vermeld wie de vergunning heeft uitgereikt. Als dat een Europees land is, is de speler beschermd door de Europese wetgeving zoals ook herhaaldelijk wordt aangegeven op CasinoSenpai.com.

Doorzoekingen in Velsen, Spanje en Curaçao

De doorzoekingen gebeurden zowel in een woning van de 56-jarige man in Velsen als in zijn tweede verblijf in Spanje. Bij de doorzoeking werden dure wagens, sieraden, geld en administratie meegenomen. Tevens liet de Belastingdienst beslag leggen op twee bedrijven in Curaçao. Of de man aangehouden is, is niet geweten. In het onderzoek naar witwassen en het illegaal uitbaten van een casino werkten de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, de Kansspelautoriteit en de gemeente Velsen samen. De autoriteiten hadden gewaarschuwd streng te zullen optreden tegen illegale online casino’s. Ook online casino’s die legaal vanuit het buitenland opereren maar zich richten op de Nederlandse markt mogen zich aan sancties verwachten.

Afkoelingsperiode voor overtreders

Een van de sancties die sommige grote online casino’s nu al mogen ondervinden is de zogenaamde afkoelingsperiode. Deze casino’s hebben een vergunning gekregen om legaal te mogen opereren vanaf 1 oktober maar omdat ze de gokwetgeving overtreden hebben, moeten ze wachten. Daardoor verliezen ze concurrentieel voordeel op de online casino’s die het spel wel eerlijk gespeeld hebben.

Het bekendste voorbeeld is Betsson.com. Dit Zweedse beursgenoteerde bedrijf bezit verschillende online casino’s en zo ook Kroon en Oranje Casino. Betsson moest 300.000 euro boete betalen, de naam veranderen en het betalingssysteem iDEAL verwijderen. De online casino’s mogen zich immers in de twee jaar voor de openstelling van de gokmarkt niet gericht hebben op de Nederlandse markt. Dat een grote speler als Betsson een Nederlandse vergunning heeft aangevraagd ligt voor de hand maar of ze al op 1 oktober van start mogen gaan, is onzeker.

Opening met een knaller

De opening van de online gokmarkt zal niet onopvallend gebeuren. Op dit moment is er echter nog heel weinig van te merken. Ook dat komt door de strenge wetgeving. Het is de online casino’s verboden om te laten weten of ze bij de gelukkigen zijn die vanaf oktober mogen starten of niet. Alleen van Holland Casino, het enige staatscasino, is officieel geweten dat het start met een online versie en ook sportweddenschappen zal aanbieden. Aanwijzingen zijn er wel genoeg. Voetbalploegen uit Eredivisie hebben al allemaal sponsorcontracten afgesloten met online casino’s. In de herfst spelen al onze toppers zo goed als zeker met het logo van een gokbedrijf op hun voetbaltruitje.