Politie waarschuwt voor bankhelpdeskfraude in Noord-Drenthe

‘Je gezonde verstand wordt uitgeschakeld’

NOORDENVELD/WESTERKWARTIER – In het Westerkwartier was het vorige maand flink raak met de zogenaamde ‘bankhelpdeskfraude’ waarbij criminelen zich voordoen als bankmedewerker. Nu zijn er ook in het noorden van Drenthe criminelen actief die inwoners op slinkse wijze geld afhandig proberen te maken. Meerdere inwoners zijn voor tienduizenden euro’s opgelicht. Het aantal meldingen is de laatste weken behoorlijk toegenomen, zegt teamchef Maarten Groenhof van politie Noord-Drenthe. Ook in de gemeente Noordenveld zijn inwoners de dupe van dit soort criminele activiteiten, weet politieagent Harry Prak.

Direct ophangen of meteen de deur dicht doen als je wordt benaderd door een zogenaamde bankmedewerker, is het advies van de politie. Het gaat om een landelijk opererende groepering, weet Prak die er in het kader van onderzoeken die volop gaande zijn niet veel over kwijt wil. ‘De criminelen gaan geraffineerd ter werk. In veel gevallen wordt er telefonisch contact gelegd om vertrouwen te winnen. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Er zijn inmiddels verschillende arrestaties verricht. We hopen dat de rust weer terugkeert.’

Martje Grondsma (81) uit Marum is één van de slachtoffers. Op maandagmiddag 5 december ging de telefoon. Meestal checkt ze voor ze opneemt eerst het nummer, maar deed dat toen niet. ‘De man stelde zich voor als de heer Deurloo, medewerker van de Rabobank. Er zou fraude gepleegd worden met mijn bankpas en er was al een collega onderweg om mij te helpen vertelde hij. Ene Jesse Stegeman was nu nog in de Rembrandtstraat, maar zou zo naar mij toekomen. Terwijl ik de man nog aan de lijn had, stond hij al voor mijn deur. Ik maande hem om achterom te komen. De man, een Aziatisch type, vroeg van alles: mijn bankpas, pasnummer, reader en of hij op mijn IPad mocht om iets uit te zoeken. Mijn pas knipte hij direct door met een schaar die hij uit zijn zak haalde. Die moest meteen geblokkeerd worden zei hij. Achteraf natuurlijk niet mijn bankpas die hij doorknipte, maar een andere Rabopas. Ondertussen hing de andere man nog steeds aan de lijn. Ook spraken ze met elkaar. Het viel op dat die man vieze nagels had. Ik dacht nog: wat vreemd voor een kantoormedewerker. Hij is al met al wel een uur bij mij geweest. Toen hij eindelijk weg was, zag ik een briefje van vijf euro onder de verwarming liggen. Ik dacht: die stop ik in mijn portemonnee. Toen zag ik dat het geld dat er nog inzat verdwenen was. Foute boel natuurlijk.’

‘Compleet overdonderd’

Grondsma besloot meteen de Rabobank te bellen om haar rekening te laten blokkeren maar ontdekte dat haar telefoonlijn was doorgeknipt. Bij de buren belde ze met de bank. Tegelijkertijd zag ze dat de politie al bij haar voor de deur stond. De criminelen hadden binnen een uur tijd tienduizenden euro’s weggesluisd. ‘Ik was niet de enige volgens de politie. In de buurt waren nog meer slachtoffers. Mensen zeggen: hoe kan het dat je er zo bent ingetrapt? Ik kan je zeggen: je gezonde verstand wordt uitgeschakeld. Je bent compleet overdonderd. Laat dit een waarschuwing zijn voor iedereen.’ Grondsma heeft alle geld teruggekregen.

Doortrapt

In de afgelopen tijd nam het aantal meldingen in Noord-Drenthe toe, soms meerdere per dag. Zo kreeg de politie meldingen van bankhelpdeskfraude in onder andere Vries en Norg. ‘We zien dat het aantal aangiftes toeneemt en we sluiten ook niet dat de oplichters actief worden in het omliggende gebied’, zegt Groenhof. ‘We nemen deze meldingen zeer serieus en we doen onderzoek. Soms vragen de oplichters ook of ze handelingen mogen doen via internetbankieren zoals ook bij Grondsma het geval was. Groenhof: “We zien ook wel dat ze dan spaargeld overmaken naar de lopende rekening of geld op een andere manier wegsluizen, zonder dat ze vervolgens nog een pinpas nodig hebben. Ze gaan heel doortrapt en slim te werk. Het kan zomaar zijn dat je ook het nummer van je bank in beeld ziet, als je wordt gebeld door een oplichter’, zegt Groenhof die mensen wil waarschuwen: trap er niet in! Een échte bankmedewerker zou nooit vragen om je pinpas, je pincode of andere bankgegevens.’

Extra alert zijn op verdacht gedrag of verdachte situaties, is het advies van de politie. Het gaat soms om vrij jonge daders die in straten, bij huizen of bij pinautomaten ‘verdacht gedrag’ vertonen, weet Groenhof die adviseert zoveel mogelijk informatie zoals signalementen en kentekens te noteren. Wie dergelijke vermoedens heeft kan de politie bellen op nummer 0900-8844. In urgente situaties wordt aangeraden 112 te bellen. Tot slot: altijd aangifte doen als je slachtoffer bent geworden. ‘Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden. Natuurlijk onderzoeken we ook of er een verband is tussen de verschillende meldingen.’ Ook andere vormen van fraude komen voor: mensen die zich voordoen als pakketbezorger, medewerker van KPN of Ziggo of zorgmedewerker. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! (Foto: politie Noord-Drenthe)