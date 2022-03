Politiek Noordenveld: De jonge honden van Gemeentebelangen

‘We willen graag een beetje aandacht voor onze jonge honden’, typt Rik van der Es in een appje aan de redacteur van deze Krant. Want Gemeentebelangen bestaat niet alleen uit ‘grijs op reis’, grinnikt de nummer 7 op de kieslijst van Gemeentebelangen. Ryanne Meijer, Sander Renkema, Armein Sikkenga en Rik van der Es hebben elkaar helemaal gevonden. Wat ze alle vier gemeen hebben verbindt ze: allemaal staan ze midden in de samenleving. Het viertal vertegenwoordigt de voorlopig laatste ‘Politiek Noordenveld.’ Na woensdag staat er een nieuw bestuur aan het roer!

Elf jaar lang stond Ryanne Meijer achter de bar van discotheek Klaas Pruim in Roden. De vervlogen tijden lieten een enorm netwerk achter. Menigeen weet ook Sander Renkema goed te vinden, lange tijd was hij voorzitter van de Roder hockeyclub. Armein Sikkenga staat voor de klas van Daltonschool het Valkhof en oud-Volksvermaker Rik van der Es regelt nu de evenementen voor ondernemersorganisatie VNO-NCW. Hoewel deze vier jonge honden allemaal een drukke baan hebben, is lokale politiek onderdeel van hun leven. Renkema: ‘Ik heb het nodig. Ik zoek het op, zie het als een eervolle taak dat je een bijdrage kunt leveren om iets voor elkaar te krijgen zoals inwoners het graag willen zien. Het stukje waarin je het volk vertegenwoordigt vind ik mooi. En ik ben een makkelijke prater met een groot netwerk. Maar dat geldt eigenlijk voor ieder van ons.’ Meijer is alleenstaande moeder van twee kinderen. Naast haar drukke job als teamleider IT (één grote frontoffice optuigen is haar taak) bij het Zonnehuis in Zuidhorn en het opvoeden van haar koters bemoeit ze zich graag met wat er in haar eigen omgeving speelt. Misschien is ze wel een beetje vanuit idealisme de politiek in ingegaan, bekent ze. ‘Ik wil graag iets terugdoen voor mijn omgeving. Natuurlijk draai ik ook een kantinedienstje bij de voetbalclub, maar dit ligt me, dit kan ik. Op deze plek kun je invloed uitoefenen. Ik luister graag naar wat mensen belangrijk vinden. Als lokale partij zijn we lokaal geworteld. Dat maakt ons heel benaderbaar, ik denk dat de kracht is van onze partij. En we laten zien dat politiek niet alleen door grijze mannen bedreven wordt.’

Renkema erkent dat. ‘We zijn niet gebonden aan links of rechts of aan een landelijke partij. Dat is prettig.’ Meijer noemt het juist het leuke van de fractie. ‘We hebben alle smaken in huis maar we hebben één gemeenschappelijk doel: iets doen in de eigen omgeving. Zo heeft Armein veel betekend voor de sport in de gemeente en nu bemoeit hij zich met het Sporthuis Peize. Veel van het ISAP is gerealiseerd. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Rik heeft veel gedaan voor Volksvermaken. Vier jaar geleden is hij ingestapt als fractiesecretaris. Grappig is dat we allemaal achter elkaar op de kieslijst staan: Ryanne op 6, Rik op 7, Armein op 8 en Sander op 9.’

Meijer wil de komende periode aan de slag met de ongeveer meest gebruikte en verguisde term van de afgelopen tijd: participatie. ‘Ik ben voorzitter van de werkgroep participatie in de raad. Samen met de griffie en burgemeester Klaas Smid onderzoeken we hoe we hoe we participatie beter vorm kunnen geven in Noordenveld. Een zeer ingewikkelde. Participatie is niet het zelfde als iedereen de zin geven. Maar wel: mensen meenemen in het proces. En uitleggen waarom je andere keuzes maakt. Doe je dat niet, dan roepen mensen dat er nooit iets met hun mening gedaan wordt. Aan de voorkant moet je dingen goed regelen. Je ziet een kentering in de samenleving: daar op het gemeentehuis bepalen ze en wij mogen tekenen bij het kruisje, is wat je veel hoort. Daar moeten we de komende periode flink mee aan de slag. Helemaal bij grote opgaven als woningbouw en de energietransitie.’

De dame en heren zijn zich van één ding goed bewust: vier jaar geleden stond de boel er heel anders voor in de gemeente. Het geld klotste tegen de plinten op. Alles kon. Nu ligt dat anders. ‘Er is minder geld en we hebben er meer verantwoordelijkheden bijgekregen. De komende jaren bestaan uit keuzes maken. Er is behoorlijk wat gerealiseerd en er staat gelukkig nog aardig wat in de steigers: het nieuwe brengstation en de centrumontwikkeling. Dat laatste hopen we straks te kunnen afmaken. En andere dorpen willen ook iets. Voor Norg en Peize liggen er centrumplannen klaar. En laat één ding duidelijk zijn: we komen alle vier wel uit Roden, maar we zitten er voor heel Noordenveld.’

Renkema hoopt de negen zetels na de verkiezingen vast te houden. ‘We zitten in een luxe positie. We hebben een grote coalitie, dat zorgt voor minder discussie. Als we dit weten vast te houden is het mooi.’ Meijer doet er graag nog een schepje bovenop. ‘Continueren is mooi, een zetel erbij is nog mooier.’