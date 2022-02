Politiek Noordenveld: Jos Darwinkel

Nog maar 32 en al 14 jaar politiek bedreven. Achttien was Jos Darwinkel toen hij gevraagd werd door het bestuur van Gemeentebelangen om op de kieslijst te staan. En wat doe je dan als politiek je thuis met de paplepel is ingegoten? Dan is nee zeggen geen optie. Darwinkel belandde op plek 14. Vier jaar daarna prijkte zijn naam op de tweede plaats op de kieslijst van Gemeentebelangen en die positie wist hij de periode daarop vast te houden. Mocht de partij opnieuw de grootste worden en wederom twee wethouders mag leveren, gaat de ambitieuze politicus ervoor. Hij zegt zijn baan bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) graag op om voor zijn eigen gemeente aan de slag te gaan. ‘Nu kun je concreet ergens naar toe werken, daar houd ik wel van.’

Donderdagmiddag half vijf, Wapen van Drenthe. Via de achterdeur komt Jos Darwinkel, in keurig pak, het horecaetablissement binnen stappen. Hij is net terug uit Leeuwarden, waar hij op donderdag vaak is voor werk. ‘Is dit niet een beetje té voor de foto? Ik had geen tijd meer om me om te kleden.’ Darwinkel werkt voor EKZ en LNV waar hij het noorden van het land vertegenwoordigt. Bemoeit zich met zaken als het gaswinningsdossier en de Lelylijn, de spoorlijn die Groningen met Amsterdam moet verbinden. Ook moet hij ervoor zorgen dat beleid vanuit Den Haag hier goed wordt uitgevoerd. Via het gaswinningsgebeuren in Groningen rolde hij politiek Den Haag binnen, vertelt Darwinkel onder een goeie bak koffie. In rap tempo neemt hij op verzoek zijn loopbaan door. ‘Ik ben in 2016 afgestudeerd in juridische bestuurskunde aan de RUG. Na mijn studie kwam ik als trainee bij de provincie terecht waar ik me bezighield met de schadeafhandeling in het gaswinningsdossier. Veel ging niet goed. Er was geen geld om de economie te versterken en om huizen te verstevigen. In korte tijd heb ik veel functies gehad. Toen ik programmamanager werd ging ik met bestuurders mee naar ministeries. Samen met een team werkte ik aan de opdracht om ervoor te zorgen dat huizen in Groningen versterkt werden en er voldoende financiële middelen kwamen’, vertelt Darwinkel. In de zomer van 2019 vroeg EKZ hem: wil je misschien voor ons aan de slag? ‘Of ik het noorden wilde vertegenwoordigen in kwesties die hier spelen. Ik ben zeg maar de verbinder tussen het noorden en Den Haag. Dat doe ik nu nog steeds. We zijn veel met waterstof bezig en ook met de Lelylijn.’ Hoewel hij veel in Den Haag zit, blijft Roden zijn thuishaven. ‘Dat heb ik altijd zo gedaan. Ik studeerde in Groningen, maar voetbalde hier. Ik kijk graag breder maar houd verbinding met de plek waar ik vandaan kom.’

En dan nu waar het om draait in deze rubriek: politiek Noordenveld. Darwinkel is er klaar voor. Vol gas er tegenaan als het aan hem ligt. ‘Het is een knappe prestatie dat we vijftig mensen hebben kunnen leveren. We zijn van 5 naar 7 zetels gegaan en van 7 naar 9. Het zou mooi zijn dat we die groeiende lijn weten door te zetten. Noord Drenthe hoort bij de top van Nederland als het gaat om leefomgeving, welzijn en veiligheid. Noordenveld heeft een hoog voorzieningenniveau. Maar dat betekent niet dat je achterover moet leunen. Het gaat veel over wonen en woongenot, goed onderwijs en een groene leefomgeving. Allemaal punten waar we hoog op scoren. Boven gemiddeld. Maar economisch scoren we onder de maat. Daar moeten we mee aan de lag. De rode loper uitrollen voor bedrijven. En één contactpersoon aanstellen. Iemand die vraagt: wat heb je nodig? Hoe kunnen we je faciliteren? Nu is het teveel ‘we hebben een probleem voor elke oplossing.’ We moeten veel pro-actiever worden en klantgerichter denken. Alles wat bovenwettelijk is moet je eraf halen’, vindt Darwinkel die de Roder Zakenkring als belangrijke partner ziet. ‘We willen graag samen het centrum verder ontwikkelen. Dat betekent dat je aan de voorkant dingen goed moet afstemmen. Iedereen heeft het over participatie, ik heb het liever over het betrekken van mensen. Ik denk dat we daar best goed in zijn. Ook in coronatijd waren we zichtbaar. We zijn lokaal geworteld en proberen plaatselijke problemen zo snel mogelijk op te lossen.’ Ook voor Gemeentebelangen heeft, net als bij de meeste andere partijen, woningbouw prioriteit. Jonge mensen die terug willen naar Noordenveld moeten een woning kunnen krijgen, vindt Darwinkel. Eigen volk boven westerlingen ziet hij niet gebeuren. ‘Dat is juridisch gezien lastig. Wél zijn we voor zelfbewoningsplicht. Grootschalige opkoop door investeerders moet je niet willen.’ Ook de schadeafhandeling van inwoners met mijnbouwschade is de partij een doorn in het oog. ‘De schadeafhandeling zoals dat in Groningen geregeld is, willen we één op één doorzetten in Noordenveld. Daar gaan we ons hard voor maken.’