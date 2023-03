Poolster-Carwash voor GIRO 555

NIEUW-RODEN – OBS De Poolster zette zich in voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Zij organiseerden De Poolster-Carwash om geld op te halen voor GIRO 555. Op het parkeerterrein van VV Nieuw-Roden werd een heuse wasstraat ingericht. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gingen druk aan de slag met emmers en sponzen. Iedereen kon zijn/haar auto voor minimaal 1 euro (meer was uiteraard ook toegestaan) laten wassen voor het goede doel. De opkomst was geweldig. Zowel kleine als grote auto’s kwamen langs om de ramen weer kraakhelder te laten wassen. Er kwam zelfs een tractor langs. De poetsers waren enorm dapper, want of het nu regende, heel koud was, of er een dik pak sneeuw lag; de wasstraat was gewoon open. De ‘klanten’ waren zeer tevreden en hebben royaal gedoneerd voor GIRO 555. In totaal is er bijna 600 euro opgehaald.