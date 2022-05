Poolster-leerling Anastasia Orlova (11) brengt eigen boek uit

NIEUW-RODEN – Het mysterie van de verdwenen toverstaf, heet het boekje dat Anastasia Orlova zelf heeft geschreven. Vorige week woensdag kwam het uit. En daarmee ging haar droom – zelf een verhaal schrijven en publiceren- in vervulling. De aanleiding was een opdracht van meester Frank: een opstel schrijven. Om tot een onderwerp te komen moesten de leerlingen een dobbelsteen gooien met plaatjes erop. Op die van Anastasia stond een boom, een toverstaf en een flat. Dat werden de ingrediënten voor haar verhaal. In verschillende klassen las Anastasia voor uit eigen werk.

De nog maar elfjarige Anastasia was al heel jong bezig met verhaaltjes schrijven. Dat is begonnen toen ze van haar opa en oma een laptop kreeg. ‘Als ik niet kan slapen ga ik verhalen bedenken. Dan raak ik in een soort fantasiewereld, er komt steeds meer bij’, legt de jongedame uit. Toen ik het opstel af had, stuurde ik het naar een uitgever. Die vond het mooi, maar het moest langer. Dat heb ik gedaan.’ Helemaal bijzonder is dat de moeder van Anastasia, Alesja Konchyts, het boek geïllustreerd heeft. Ook de prachtige cover is door haar ontworpen. Het verhaal gaat over twee tovenaarsleerlingen die een geheime kamer in een flat hebben. Daar vinden ze de machtigste toverstaf van de wereld. Maar die raken ze kwijt. De twee gaan op zoek in het bos vol gevaren. Lukt het om de legendarische toverstaf op tijd naar huis te brengen voordat hun ouders terugkomen van de tovernaarsvergadering? Het boek is te bestellen via Bol.com of bij de webshop van Boekscout. Of er een tweede boek komt, weet Anastasia nog niet. ‘Misschien later nog, maar dan wel als hobby. Ik kan niet superlang achter de computer zitten’, lacht de nu nog Polestar. Na de vakantie gaat ze aan de slag op het Praedinius Gymnasium in Groningen.