Poorten voor Terheijl

TERHEIJL – De oost- en west entree van Terheijl zijn gemarkeerd met bakstenen zuilen. “De vette klei voor de bakstenen is gewonnen bij het graven van een poel in het Natuurschoonbos en is bij een steenfabriek gevormd en gestookt tot rood-oranje kleurige bakstenen. Deze tot zuilen gestapelde stenen verwijzen naar de grof keramiek productie die op Terheijl heeft plaatsgevonden,” aldus Krijn Christiaansen van het kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl.

Ontwikkeling van het landschap

Wethouder Henk Kosters: “Dit is een van de laatste projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in het programma Terheijl. Een programma waarmee Leek en Roden de ontwikkeling van landschap, natuur en recreatie willen versterken in de landgoederenzone Nienoord-Terheijl-Mensinge, de groene ruggengraat van het gebied.”

Project Entrees Allemansgoed Terheijl

“Met in het achterhoofd het feit dat Terheijl de verbindende schakel moet zijn, ontstonden tijdens een werksessie met diverse partijen projectgroepen. Een van de projecten is “Poorten” wat ondertussen getransformeerd is naar het project Entrees- Allemansgoed Terheijl.” Voor het project zijn kunstenaars gevraagd hun visie te geven hoe het landgoed weer herkenbaar kan worden gemaakt. (foto: onthulling bord landgoed Terheijl)