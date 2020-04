Popke (90) nog steeds autopoetser

LEEK – Op 24 april blies Popke Veenstra 90 kaarsjes uit. De in Marum woonachtige Popke bereikt hiermee een mooie leeftijd in goede gezondheid. Dat laatste moet ook wel want hij werkt namelijk iedere dag, 10 uren per week, bij Autobedrijf Buursema, BMW-specialist in Leek.

Op zijn verjaardag is hij met een mooie BMW van huis gehaald voor een klein feestje op het bedrijf aan de Lorentzpark 6 in Leek. En natuurlijk was er ook een cadeautje. Een fles lekkere Bokmajenever. Daar is Popke dol op, vooral als kopstoot naast een pilsje. Uiteraard met mate.

Na veertig jaren op de vrachtwagen gereden te hebben, ging hij op 61-jarige leeftijd met pensioen. Hij had toen een slordige drie miljoen kilometer gereden. Thuiszitten is echter niets voor hem en hij kwam regelmatig over de vloer bij Autobedrijf Buursema. Bijna 25 jaar geleden nam Teun Buursema hem in dienst. Toen het bedrijf in 2012 werd overgenomen door Autohuis Meppel, ging Popke mee naar de nieuwe werkgever.

Popke is iedere dag in de weer als autokoerier en haalt BMW-onderdelen bij de dealer in Groningen, Martinistad.

Maar zijn specialisme, zijn passie, is om de verkoopauto’s, die zijn ingeruild en ingekocht, om te toveren tot glimmende juweeltjes. Hij poetst grondig en met oog voor detail. ‘Ieder hoekje van de auto neem ik mee.’

Zelfs op zijn leeftijd levert hij deze topprestatie.

Popke houdt van auto’s en heeft er zelf twee: een werkpaard (een VW Vento uit 1994) en natuurlijk ook een BMW, een 5 serie, een dikke 528i 6-cylinder, uit 1996. Zijn echte oldtimer, een DAF 33, heeft hij vorig jaar verkocht, drie was teveel.

Het gehele team van Autobedrijf Buursema is supertrots op Popke en ze hopen dan ook dat hij nog lang zijn passie mag beleven.