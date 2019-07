Popmuziek en piratenhits in prachtig Peize

PEIZE – Na een uitstekend debuut in 2018, was Pais Sonic afgelopen weekend terug in Peize. En dat bleef niet onopgemerkt. Met tal van topbands – variërend van popmuziek tot Nederlandse klappers – was er voor iedere muziekliefhebbers wat wils. Het openlucht muziekfestival is nog maar twee keer georganiseerd, maar de kans dat Peize er een blijvend festival bij heeft, is aanzienlijk. Uiteraard waren ook leden van het college aanwezig bij de opening om half drie. Voor hen die ’s middags nog geen tijd hadden om een kijkje te nemen in ‘Hopbeldorp’, stond er ’s avonds nog een uitgebreid programma klaar. Acht uur lang topmuziek. Het kan in Peize!