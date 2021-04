Positieve ontwikkeling El Hankouri, ondanks laag rendement

GRONINGEN – De afgelopen jaren, en zelfs nog aan het begin van dit seizoen, lag Mo El Hankouri zwaar onder vuur bij een groot deel van de supporters van FC Groningen. Met slechts één Eredivisiegoal en twee assists in 37 competitiewedstrijden was het rendement van de vleugelaanvaller van de Trots van het Noorden tot aan dit seizoen bedroevend. De laatste weken ontwikkelt El Hankouri zich echter steeds beter en gaat ook het rendement ietwat omhoog. Vanwege zijn goede ontwikkeling werd afgelopen week dan ook de optie gelicht in het contract van El Hankouri, waardoor de vleugelspeler in ieder geval nog één seizoen langer bij FC Groningen blijft.



Halverwege het seizoen 2018-2019 kwam El Hankouri van Feyenoord over naar de Trots van het Noorden. In zestien wedstrijden scoorde de vleugelaanvaller destijds eenmaal, maar dat was wel een ontzettend belangrijk doelpunt voor FC Groningen. In de slotminuut van het thuisduel tegen Vitesse op 10 februari 2019 stormde El Hankouri het zestienmetergebied van de ploeg uit Arnhem binnen om vervolgens de doelman te passeren in de korte hoek. Een doelpunt waarmee de supporters van FC Groningen hoopten dat de ban gebroken was, maar niets was minder waar. In de resterende wedstrijden bleef het niveau van de vleugelaanvaller ondermaats en zakte hij zelfs een aantal keren behoorlijk door het ijs. Ook bij de supporters raakte het geduld op den duur op, waardoor een mislukte actie van El Hankouri steeds vaker zorgde voor een hoop gemor. Ondanks de matige prestaties van El Hankouri hield trainer/coach Danny Buijs nog altijd vertrouwen in de vleugelaanvaller. In het seizoen 2019-2020 kon hij bijna wekelijks rekenen op een basisplaats, maar aan het begin van het huidige voetbaljaar raakte de vleugelspeler deze plek toch kwijt aan Patrick Joosten. Mede door zijn uitstekende wedstrijd tegen Willem II op 14 januari, waarin El Hankouri twee maal scoorde, veroverde hij zijn basisplaats terug. Inmiddels is hij weer een vaste waarde in het team van Buijs en dat is meer dan verdiend. In de laatste wedstrijden van FC Groningen mag El Hankouri worden aangewezen als de meest stabiele vleugelspeler. Daar waar onder andere Patrick Joosten en Alessio da Cruz mindere wedstrijden afwisselen met goede wedstrijden, is dat bij El Hankouri de laatste weken niet meer aan de orde.



Toch blijft het probleem van El Hankouri vooralsnog zijn rendement. De drie doelpunten en drie assists in de competitiewedstrijden van het huidige seizoen zijn veel te weinig voor een vleugelaanvaller van FC Groningen. Echter zorgt hij er wel voor dat er dreiging komt vanaf de vleugels en tevens weet hij Jorgen Strand Larsen, alhoewel de spits momenteel al een aantal weken geblesseerd is, regelmatig te bereiken. De acties van El Hankouri komen steeds beter uit de verf en tevens oogt de vleugelaanvaller in het veld een stuk volwassener dan een jaar geleden. Een langer verblijf bij FC Groningen heeft El Hankouri daarom ook zelf verdiend!



De ontwikkeling van El Hankouri is zeer positief en gezien de andere opties die Buijs momenteel heeft op de positie van vleugelaanvaller, is het vrij logisch dat de oud-Feyenoorder wekelijks een basisplaats heeft. Als El Hankouri deze stijgende lijn kan doortrekken, gaat FC Groningen ook volgend jaar ontzettend veel plezier aan hem beleven. Het gemor op de tribunes na de mislukte acties van El Hankouri, wat vorig jaar regelmatig voor kwam, kan vanaf volgend seizoen plaats maken voor hoopvolle geluiden. Als uit die acties dan ook nog assists of doelpunten ontstaan, heeft niemand het meer over zijn matige rendement van de jaren ervoor.