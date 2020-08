Positiviteit Robben leidt aandacht af van het probleem: scorend vermogen

GRONINGEN – Terwijl Arjen Robben afgelopen zaterdag zijn eerste minuten maakte in het groen-wit van FC Groningen tegen Almere City FC, is de Trots van het Noorden nog altijd op zoek naar een scorende aanvaller. Net als het afgelopen seizoen lijken er ook nu problemen te zijn met het maken van doelpunten, hetgeen in voetbal natuurlijk het belangrijkste is. De FC is, volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus, wel degelijk op zoek naar een spits, maar tot op heden is er nog geen geschikte kandidaat gevonden. In de oefenwedstrijd tegen Almere City FC van afgelopen zaterdag ontbrak het de Trots van het Noorden opnieuw aan aanvallende impulsen



Het ‘spitsenprobleem’ van FC Groningen is iets van de laatste jaren. In het verleden had de club aanvallers als Peter Houtman, Harris Huizingh, Martin Drent, Erik Nevland en Tim Matavz in de gelederen, die elk seizoen aan de lopende band wisten te scoren. Sinds het seizoen 2011-2012 moet de FC het echter doen met namen als David Texeira (14 goals in 65 wedstrijden), Nicklas Pedersen (11 goals in 68 wedstrijden) en Tom van Weert (17 goals in 50 wedstrijden). Vergeet in dit rijtje ook Alexander Sørloth niet, die overigens bij andere clubs bewees wel degelijk te kunnen scoren.



Voor komend seizoen moet FC Groningen het vooralsnog doen met Arjen Robben, Mo El Hankouri en de ‘youngsters’ Romano Postema en Kian Slor. Tevens haalde Fledderus Patrick Joosten, die qua scorend vermogen weinig indruk maakte bij zijn voormalige werkgevers. Robben maakte afgelopen zaterdag zijn eerste minuten voor FC Groningen, maar de verwachting is niet dat hij komend seizoen 34 wedstrijden kan gaan spelen. Postema en Slor, beide afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, hebben het afgelopen seizoen de nodige ervaring opgedaan in het eerste elftal, maar hebben beide het net niet weten te vinden. De verwachting is dat ze komend seizoen meer minuten gaan krijgen, maar goalgetters zullen het ongetwijfeld niet vanaf de eerste wedstrijd zijn.



De FC heeft behoefte aan een echte nummer 9. Iemand die de voorzetten van bijvoorbeeld Robben, Joosten en Ajdin Hrustic binnen kan werken. In de wedstrijd tegen Almere City FC begonnen de Groningers met El Hankouri in de spits, die ook tegen PEC Zwolle al vanaf die positie startte. In de tweede helft kwam Postema El Hankouri, van nature vleugelaanvaller, versterken. In de gehele wedstrijd produceerden de Groningers slechts drie schoten op doel. Veel te weinig voor een subtopper in de Eredivisie tegen een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Ook in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle stuitte de FC al op dit probleem. Toen produceerde de Trots van het Noorden slechts vier schoten op doel in 120 minuten.



Het positieve van de wedstrijd tegen Almere City FC, die overigens in een 1-1 gelijkspel eindigde, is de rentree van Robben. Deze positieve noot leidt bij de meeste supporters de aandacht af van het grootste probleem van de FC: scorend vermogen. De Trots van het Noorden heeft een spits nodig, die in ieder geval zo’n vijftien doelpunten per seizoen kan maken. In huize Fledderus zijn onder andere de namen van Slobodan Tedic, Henk Veerman en Richairo Živković genoemd als mogelijke versterkingen, maar tot witte rook heeft het nog niet geleid. FC Groningen heeft nog tot 13 september de tijd om een aanvallende versterking te halen. Dan speelt de Trots van het Noorden thuis tegen PSV. De Transferwindow sluit vervolgens eind september.