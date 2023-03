Potgrondactie World Servants Westerkwartier

LEEK – Aankomende zomer gaan 9 jongeren en 2 volwassenen uit het Westerkwartier op reis met een project van World Servants. Zij bouwen in Malawi, Zambia, Sierra Leone, Oeganda en Rwanda mee aan klaslokalen, lerarenwoningen en andere voorzieningen.

Jaarlijks gaan zo’n 800 vrijwilligers mee met een project van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Voor deelname aan de projecten van komende zomer moet ongeveer 24.000 euro bijeengebracht worden. Dat doen de jongeren door middel van acties. Een van de acties is de potgrondverkoop. Op zaterdag 11 maart wordt in Leek/Tolbert en omgeving huis-aan-huis potgrond verkocht voor dit goede doel. Via geef.ws/potgrond-leek kunnen belangstellende vooraf ook al een bestelling doorgeven. In dat geval wordt de potgrond thuis bezorgd.