Poule-indeling en speelschema bekervoetbal bekend

REGIO – Afgelopen weekend heeft de KNVB de indeling en het wedstrijdschema van de zogenaamde A-categorie (1e tot en met 5e klasse amateurs) voor de bekercompetitie bekendgemaakt. Er wordt gespeeld in poules van vier clubs, die ieder één keer tegen elkaar uitkomen. Alleen de club die in de poule als eerste eindigt, gaat door naar de knock-out-fase. Omdat er rekening gehouden wordt met de geografische ligging, levert de loting vaak interessante krachtmetingen op, waarbij er sprake is van een ‘derby’ en er dus ook prestige op het spel staat. Dat is dit jaar niet anders. De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagen 4, 11 en 18 september, waarna op 25 september de eerste competitiewedstrijd wordt gespeeld. De bekercompetitie wordt door veel clubs ook wel gezien als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit neemt overigens niet weg dat iedere club haar best zal doen om de knock-outfase te bereiken.



Zondag eersteklasser Roden neemt het in de poulefase van het bekertoernooi op tegen Peize, VEV’67 en ’t Fean’58. De andere zondag eersteklasser uit de gemeente Noordenveld, GOMOS, treft Helpman, Winsum en NEC Delfzijl. Nieuw-Roden, dat uitkomt in de derde klasse, speelt in de poulefase tegen Blue Boys, Nicator en VC Trynwalden. Zondag derdeklasser TLC neemt het in het bekertoernooi op tegen Geel Wit, Houtigehage en De Walden. De andere zondag derdeklasser uit de regio, De Wilper Boys, mag proberen eerste te worden in de poule met Warga, St. Annaparochie en Oldeboorn. Zevenhuizen, dat uitkomt in de vierde klasse op zondag, speelt tegen Engelbert, Groninger Boys en Woltersum.



Zaterdag eersteklasser Pelikaan S speelt in het bekertoernooi tegen Gorecht, Veendam 1894 en WVV. Marum, dat uitkomt in de tweede klasse op zaterdag, gaat via Groningen, Gruno en GVAV Rapiditas proberen om een plekje in de knock-outfase te bemachtigen. Zaterdag derdeklasser HFC’15 speelt in de poulefase tegen Noordpool-U.F.C., Sios en VVK. Veenhuizen, dat in competitieverband ook speelt in de derde klasse, speelt in het bekertoernooi tegen FC Assen, Borger en Fit Boys. Haulerwijk, eveneens uitkomend in de derde klasse op zaterdag, mag het opnemen tegen vierdeklasser ONR. Verder in deze poule komen ook BSVV en ODV uit. Westerkwartier, dat uitkomt in de vijfde klasse op zaterdag, speelt in de poulefase van het bekertoernooi tegen RWF, TFS en Waskemeer.