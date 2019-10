Praat mee over het Noordenveldse landschap

NOORDENVELD – Wie ideeën heeft over ontwikkelingen en behoud van het Noordenveldse landschap kan deze donderdagavond 17 oktober uiten tijdens een bijeenkomst bij de Health Hub. De gemeente Noordenveld is zuinig en trots op haar landschap. De kleine esdorpen, beekdalen, veenkoloniën en laagveen- ontginningen willen we behouden voor toekomstige generaties. Toch staat ons landschap voor grote uitdagingen, zoals de overgang naar duurzame energie, maar ook de uitbreiding van dorpen en industrie- terreinen staat niet stil.

Op donderdag 17 oktober 2019 van 19.30 – 21.30 uur op de kun je meepraten over de ontwikkelingen en behoud van het Noordenveldse landschap. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Health Hub, 1e Energieweg 13 in Roden.

Om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in te passen is de Noordenveldse Kwaliteitsgids opgesteld.

De kwaliteisgids ligt vanaf donderdag 17 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunt u een zienswijze indienen.