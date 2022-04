Prachtig programma Koningsdag Marum

MARUM – Voor de viering van Koningsdag op woensdag 27 april is in Marum een gevarieerd programma samengesteld. De dag begint met een optocht voor de jongste kinderen. Aanmelden kan vanaf negen uur bij Zonnehuis De Hoorn. Muziekvereniging Harmonie verzorgt daar dan een kort optreden voor de bewoners. Showband Marum verzorgt rond die tijd een kort optreden voor de bewoners van de Woonhaven. De optocht vertrekt rond half 10 vanaf Zonnehuis De Hoorn richting De Wending, met een tussenstop bij de Woonhaven .

Op De Wending is om 10.00 uur het officiële deel van het programma. Korte toespraken van de voorzitter van het Oranjecomité en de burgemeester, die namens de gemeente Westerkwartier in Marum de festiviteiten bijwoont, vlaghijsen en het Wilhelmus. Ook worden de prijswinnaars van de optocht bekend gemaakt; voor ieder deelnemend kind is er verrassing.

Vanaf tien uur begint op De Wending ook de vrijmarkt. Ook dit jaar vinden er weer allerlei activiteiten plaats rondom de markt: optredens van Showband Marum en muziekvereniging Harmonie, demonstraties van de brandweer en er zijn diverse standjes van vrijwilligersorganisaties waar leuke prijzen te winnen zijn en lekkere hapjes gekocht kunnen worden. En voor de kinderen is er gratis schminken, een springkussen, een megasjoelbak en vier op een rij.

Foto bron: Oranjecomité Marum Koningsdag 2019