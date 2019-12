Prachtige bouwsels sieren Rodenburghal

LEEK – In de Rodenburghal in Leek vond afgelopen weekend de modelbouwmarkt plaats. Voor de derde keer kwamen hobbyisten uit alle windstreken naar Leek, om zich te vergapen aan prachtige modelbouwsels. Reden te over voor de Ongenode Gast om eveneens een kijkje te nemen in Leek.

Het parkeerterrein van de Rodenburghal is propvol. Er wordt met bananendozen gesjouwd. Zwaar werk, zo valt af te lezen aan de gezichten van de sjouwers. Zij blijken op de markt te staan met hun eigen modellen. Bij de ingang treffen we Wouter Beerekamp. Hij is al drie jaar de organisator van de modelbouwmarkt in Leek en vertelt de markt wederom goed bezocht wordt. ‘Dat heeft ook te maken met de periode waarin de markt wordt georganiseerd’, zegt hij. ‘We zitten rond de kerstdagen, dus de meesten hebben wel tijd.’ Verder vertelt hij dat er geen soortgelijke markt in de buurt is. ‘Deze opzet is uniek’, zegt hij.

De organisator van het geheel dirigeert de Ongenode Gast naar de stand van Lukas Rozema. De Roner staat er met een model van het voormalige bedrijf Lommerts uit Delfzijl. Lukas, die voor de tweede keer aan de markt in Leek meedoet, vertelt dat hij zelf van oorsprong uit Delfzijl komt. ‘Lommerts was een heel bijzonder bedrijf’, zegt hij. ‘”Ken nait, bestoat nait”, was hun motto. Het is jammer dat het bedrijf uiteindelijk te gronde is gegaan.’ Het moet een hels karwei zijn gemaakt om het bedrijf zo nauwgezet op schaal te maken. Maar wat maakt zo’n hobby nou zo leuk? ‘Je kunt er je ei in kwijt’, stelt Lukas. ‘Thuis heb ik nog veel meer modellen staan. Ik blijf zo bezig. Het leuke aan een markt als deze, is dat je elkaar tegenkomt en ontmoet. Veel gaat tegenwoordig via de computer, maar het is leuk om elkaar in het echt te zien en ideeën uit te wisselen. En het is ook een stukje nostalgie hè.’

Terwijl een jeugdige bezoeker Lukas erop wijst dat zijn vader erg onder de indruk is van zijn modellen, knoopt de Ongenode Gast een praatje met IJsbrand Suk aan. De Peizenaar bouwt marineschepen op schaal. Van de kleinste tot aan de grootste schepen: niks is de modelbouwer te gek. Een makkelijke hobby? ‘Zeker niet, maar dat hoeft ook niet.’ Wat hij met marineschepen heeft? ‘Ik ben niet van het militaire, dat is het niet’, stelt hij. ‘Ik vind het prachtige schepen.’ De inmiddels 80-jarige IJsbrand is al dertig jaar met zijn hobby bezig. ‘Het begon met spoortreintjes. En later dus modellen’. Verder maakt hij tijd vrij voor fietsen en sporten. ‘Zo blijf je toch fit.’ Staat genoteerd. Terug naar de schepen. Op de markt staat hij met zeven marineschepen. ‘Er zijn thuis nog twee.’ Wat het bouwen voor hem mooi maakt? ‘Ik houd ervan als er een probleem is. Dan kan ik daar uren over nadenken. Vind ik heerlijk, echt waar.’

We kuieren door. Net als de andere bezoekers. Eén van hen is de nog jonge Robin. Hij graait in een bak met kleine autootjes, op zoek naar een mooi exemplaar. Vandaag is hij met zijn vader naar Leek gekomen. ‘Ik vind het mooi om te zien’, zegt hij. ‘En papa ook.’ Dat geldt voor alle aanwezigen. Verlekkerd trekt het gezelschap van kraam naar kraam. Aanwezig is ook de vaarclub van Nienoord en de modelvliegclub Hogeland. Kortom: in Leek is men vandaag van alle (modelbouw)markten thuis.

Buiten staan drie bezoekers nog wat na te babbelen onder het genot van een patatje. De markt heeft duidelijk indruk gemaakt, zo valt uit het gesprek op te vangen. Als één van de exposanten met een zware bananendoos voorbij komt, vraagt Henk hem of hij zijn dozen niet beter kan laten tillen. ‘Ik zal m’n vrouw eens vragen’, reageert hij. ‘Maar ik denk niet dat het wat uithaalt.’

Wat: Modelbouwmarkt Leek

Wanneer: zaterdag 21 december

Hoe laat: 15:00 uur