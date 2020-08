Prachtige eerste leesweek van Hoera Noordenveld!

NOORDENVELD – Vorige week dinsdag werd het startsein voor de eerste leesweek van Hoera Noordenveld gegeven. In het gemeentehuis kwamen ’s ochtends meerdere groepen kinderen langs, die kennismaakten met burgemeester Klaas Smid. Daarna werd er voorgelezen door zowel de burgemeester als de kinderen. ’s Middags maakten de kinderen kennis met de helden van de brandweer en de politie. Verder werd er voorgelezen in een tent van de Kampeerhal Roden. Twee dagen later brachten de kinderen een bezoek aan het Scheepstra Kabinet, Havezate Mensinge, het voetbalveld van Nieuw-Roden en Manege de Hulhorst. Ook was er een tussenstop bij de Kinderboerderij in Roden. Deze week gaan de activiteiten ter bevordering van het lezen gewoon door. Dinsdag en donderdag zijn er de hele dag nog activiteiten.