Prachtige paardensport houdt warm Norg in een plezierige greep

NORG – Eventing Norg bewijst al bijna tien jaar een topevenement te zijn. Afgelopen weekend stond dit paardenfestijn weer op het programma in een warm Norg. Rondom de manege en in de Norger bossen was het daardoor een komen en gaan van paarden. Daarnaast wist ook menig paardenliefhebber het evenement te waarderen. Onder een fijn brandend zonnetje genoten zij van verschillende takken van de sport. Volgend jaar hoopt de organisatie de nationale kampioenschappen SGW te organiseren. Hopelijk zijn de hoge heren overtuigd en mag Eventing Norg volgend jaar uitkijken naar een nóg groter evenement. Wat de bezoekers betreft moge het duidelijk zijn: Eventing Norg is een evenement van nationaal niveau!