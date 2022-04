Prachtige Palmpasenoptocht

PEIZE – Geheel volgens traditie vertrokken 180 (!) kinderen zondagochtend vanuit de kerk in Peize met prachtige versierde haantjes op een stokkie. Onder begeleiding van de tambour-maître van Muziekvereniging Jong Noordenveld en de Peizer Volksvermakers liep de bonte stoet door de straten van Peize. Na twee digitale Palmpaasoptochten was het heerlijk om met een grote club op pad te gaan. Aan publiek geen gebrek: vele ouders, opa’s en oma’s stonden langs de kant te kijken naar de mooi versierde paasstokken. Menig broodhaantje overleefde de tocht niet. Ze belandden voortijdig in de buiken van hongerige jongens en meisjes!